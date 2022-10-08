И это прекрасно понимает оккупационная "власть". Поэтому в связи с взрывами на Крымском мосту она решила немного прикрутить гайки. Касаются они покупок как топлива, так и продовольствия, передает 24 канал со ссылкой на информацию из местных пабликов.

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Не более трех килограммов на руки

В российских телеграм-каналах стали распространяться сведения об ограничениях, касающихся бакалейной группы товаров. Якобы в одни руки будут отпускать всего три килограмма крупы. Эти сведения озвучили у Минпромполитики оккупированного Крыма.

Это любопытно! Тогда же поступила информация, что запасов продовольствия на полуострове должно хватить на 55 дней.

Позже эту информацию пытались опровергнуть. Очевидно, чтобы стабилизировать панику среди жителей. Но правда все равно вылезает на поверхность. Ведь позже официальное сообщение поступило от "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева. Он и отметил, что:

бензин в канистре продавать никто не будет;

бакалея или по 3 килограмма на руки, или по три пачки – не больше.

Он также отметил, что топлива в городе хватит на 40 дней. Если говорить о сахаре, муке и макаронах, то их станет максимум на 20 – 30 дней. Как и на заправках, в супермаркетах образовались гигантские очереди. Так что никакой паники нет. Да и ехать никто никуда не собирается, совсем нет. К слову, в Симферополе также наблюдается дефицит наличных в банкоматах. Об этом местные жители начали сообщать в телеграм-каналах.

Советник Аксенова все отрицает

В то же время, заместитель "министра" промполитики Крыма решил процитировать Аксенова. Якобы никто ничего не ограничивает и не планирует. Поговорим об этом, когда за первый же день разгребут все до последнего.

К слову, взрывы на Крымском мосту нанесли немалый ущерб оккупантам. Их уже успели подсчитать во всероссийском союзе страхователей. Они считают, что потери колеблются в пределах 200 – 500 миллионов рублей. Если говорить о гривневом эквиваленте, то речь идет о 119 – 297 миллионах.

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