Своими соображениями по поводу того, как взрывы на Крымском мосту повлияют на ход войны и что будет делать дальше Путин, поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также предположил, следует ли нам ожидать ядерного удара со стороны Кремля.

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После взрыва на Крымском мосту произошло самое главное – и это даже не паника россиян, которые теперь не могут сбежать с полуострова. А тот факт, что минимум на месяц российская армия осталась без возможности опрокидывания подкрепления на Южное направление. В частности, Кремль не сможет так быстро и легко гнать по эшелонам мобилизованное пушечное мясо для подкрепления своих сил на Херсонском и Запорожском направлениях. Это в свою очередь позволяет ВСУ продолжать наступление, встречая значительно меньшее сопротивление. Более того, взрыв на Керченском мосту следует еще и рассматривать, как вероятную подготовку к быстрому наступлению ВСУ на юге.

Итак, подробнее обо всех версиях взрыва на Керченском мосту и о том, как это усложнит россиянам ведение войны на Юге, – дальше с вами и поговорим.

Взрывное утро в Крыму стало праздником для украинцев

Сегодняшнее утро украинцы начали с хорошим настроением – Крымский мост вдруг начал пылать. Около 6 утра в сети начали появляться кадры горящего моста, впрочем, до конца еще не было понятно, какие именно последствия пожара. Вообще первыми о пожаре сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационную "власть" полуострова. Там заявили, что на одном из участков моста вдруг загорелась "цистерна с топливом". Впрочем, кадры в сети уже показывали, что как-то слишком много пламени для одной цистерны.

Это интересно – первое видео масштабных разрушений на Крымском мосту: смотрите видео

Позже в российском антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту "произошел подрыв грузового автомобиля". И якобы именно поэтому вспыхнула не одна цистерна, а семь топливных цистерн железнодорожного состава. Соответственно масштабы взрыва оказались значительно больше, чем уверяли первоначально. Еще позже россияне признали, что на Крымском мосту два автомобильных пролета "частично обрушены". Хотя на многочисленных фото и видео видно, что часть дорожного полотна полностью рухнула в воду.

И вот с этого момента начались первые интересные подробности. Во-первых, движение по Крымскому мосту полностью закрыто. Позже так называемые "власти" Крыма заявили, что на восстановление уйдет почти месяц. Единственное утешение, которое ищут россияне, – это то, что одна из нитей автомобильной части моста все же уцелела. Хотя говорить о ее безопасности не приходится. Кроме того, по данным россиян, повреждено около полутора километров железнодорожного полотна.

Оккупанты начали готовить запуск паромной переправы через Керченский пролив. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта пишут, что "судоходство в Керченском проливе не останавливалось". Хотя через несколько минут оккупационные "власти" Крыма заявили, что паром сегодня запустить не смогут из-за сложных погодных условий в Азовском море.

Ладно, здесь можно сказать, что в принципе можно быстро восстановить паромные переправы. Таким образом, Кремль сможет и дальше поставлять продукты и все необходимое на полуостров. Но, оказалось, что россияне после постройки Крымского моста, самоуверенно вывели большинство паромов из акватории Азовского моря. И теперь встал вопрос: как же восстановить логистику?

Интересно, что версия россиян о взрыве на Крымском мосту выставила самих оккупантов полными идиотами. Напомню, что в июне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что "Крымский мост – цель номер один для поражения", ведь именно через него враги перебрасывают подкрепление из России на полуостров, а дальше – на юг материковой части Украины. Тогда же спикер Путина Дмитрий Песков уверял россиян, что им бояться нечего, ведь мост полностью защищен.

Защита Крымского моста оказалась фикцией

Более того, россияне кичились тем, что якобы Крымский мост защищен с земли, с воздуха, из воды и даже из космоса. Впрочем, версия о том, что на мост заехал полный грузовик взрывчатки, вообще показывает настоящий уровень безопасности на Крымском мосту.

Ведь оккупанты уверяли, что на въезде на мост установлены невероятно крутые системы, которые полностью сканируют все грузовики на предмет наркотиков и взрывчатки. Но даже то видео, которое показали россияне, доказывает, что ничего из этого не работает – захватчик просто посмотрел на грузовик и пропустил его. И даже россияне признают: никакими рентгенами его не проверяли.

Впрочем, взрыв грузовика – это только одна из версий. Уже раздаются предположения о том, что взрывчатка могла быть заложена на опоры моста, ведь дорожное полотно, на котором взорвался полный взрывчатки грузовик, странным образом осталось целым, хотя и обрушилось в воду. Кроме того, уже существует версия и того, что все же по мосту прилетела ракета, которая и повлекла за собой взрыв топливных цистерн.

Впрочем, как бы то ни было, а взрыв на мосту уже вызвал панику в Крыму. На полуострове с самого утра начался ажиотаж на заправках и в магазинах, ведь непонятно, будет ли доставка всего необходимого из России. Так называемые "власти" Крыма заявили, что ограничат продажу продуктов в одни руки, а на заправках начали вводить лимиты на продажу горючего.

Позже российские пропагандисты заявили, что Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту и он поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин происшествия и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ и МВД. Позже Следственный комитет России заявил, что уже возбуждено уголовное дело по факту взрыва на мосту и сообщил о трех погибших.

Очевидно, что россияне будут искать именно украинский след во взрыве, как это было в случае с убийством Дугиной в Москве. Так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". А пресс-аташе МИД России Мария Захарова утверждает, что реакция Украины на взрыв на мосту уже свидетельствует о террористическом характере украинской власти.

Интересно, что некоторые СМИ уже сообщили, что, по данным источников в украинских спецслужбах, за взрывом моста может стоять СБУ. Впрочем, представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" в Службе будут комментировать только после нашей окончательной победы. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк коротко отметил, что все незаконно построенное на украинской территории должно быть уничтожено, а все украденные территории возвращены.

Тем временем в России уже успели сосчитать ущерб от взрыва на мосту. Там заявили, что он может составить полмиллиарда рублей. Впрочем, главная проблема для оккупантов – это паника самих россиян. Поэтому в Кремле начали придумывать, как успокоить людей. Первым заявлением было сообщение Минтранса страны-агрессора, где заверили, что железнодорожное сообщение уже к концу дня будет восстановлено.

А дальше Кремль разослал всем своим пропагандистам методичку, как именно освещать взрыв на Крымском мосту. По данным издания Медуза, российские пропагандисты должны подчеркивать, что:

мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;

восстановительные работы уже начались;

Минтрансом запущены новые логистические маршруты;

заработала Керченская паромная переправа.

И судя по сообщениям на лентах "РИА Новости", "ТАСС" и большинства других российских СМИ, рекомендации Кремля выполняются. Хотя всякие Скабеевы и Симоньян и срываются в голосении о том, а где же ответ Украине?

Как россияне реагируют на взрывы на Крымском мосту: смотрите видео

Взорванный Крымский мост – взорванная логистика

И вот по поводу новых логистических маршрутов, то здесь имеем интересную ситуацию. Дело в том, что россияне уверяют, что пока мост будут ремонтировать, они пустят логистику по наземному коридору через материковую часть Украины, в частности, через город Токмак. Хотя здесь большой вопрос, насколько щедро ВСУ будут накрывать такие караваны?

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Впрочем, попытаемся выяснить, изменит ли взрыв на Крымском мосту ситуацию на фронте? Очевидно, что россияне активно перебрасывали подкрепления на Херсонщину и Запорожскую область через оккупированный Крым.

Известно, что ВСУ продолжают наступление в Херсонской области, в том числе на правом берегу Днепра. После активного освобождения восточной части Херсонщины враги пытаются закрепиться в Бериславе, выстраивая там новую линию обороны. И вот накануне советник Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что россияне срочно передислоцировали войска из Новой Каховки в Берислав. Кроме того, он подчеркнул, что оккупанты все еще имеют возможность форсировать Днепр, ведь раньше они засыпали разрушенный Каховский мост.

Соответственно, нам нужно ограничить возможности перебрасывания россиян на юг, чтобы они не имели возможности построить мощную оборону на правом берегу. Так что временное парализование Крымского моста нам только на руку. Особенно на фоне того, что ВСУ продолжают блокировать россиян в Херсонской области.

В Генштабе ВСУ накануне сообщили, что украинские войска нанесли удар в районе сосредоточения российских войск в Борозенском, что к востоку от Херсона. Кроме того, нанесли удары по трем российским складам боеприпасов на севере Херсонской и юго-востоке Николаевской областей. То есть мы жмем захватчиков со всех сторон.

И как бы там враги не рассказывали о своих успехах, их всегда выдает их же паника. Гауляйтер Стремоусов накануне заявил, что детей с родителями, а также престарелых из Херсонской области на несколько недель планируют вывезти в регионы России. Соответственно, враги понимают, что совсем скоро могут начаться бои за сам Херсон. И еще раз подчеркиваю, что повреждение логистики через Крымский мост здесь нам только поможет.

Путин подвергается жесткой критике

Впрочем, взрыв на Крымском мосту несет еще огромные репутационные риски для Путина, который и так за последние дни столкнулся с критикой внутри Кремля. В The Washington Post накануне сообщали, что разведка США получила информацию о том, что член ближайшего оцепления Путина прямо критиковал "значительные военные недостатки" диктатора во время войны в Украине. Другие западные и связанные с Кремлем официальные лица отметили рост критики по поводу неправильного ведения президентом России войны и мобилизации.

Конечно, некоторые предполагают, что говорить об отставке Путина еще рано. Но сам факт разногласий в "башнях" Кремля подрывает впечатление силы и контроля, которые Путин пытался изобразить в течение своего правления. Некоторые эксперты уже предполагают, что в Кремле есть два лагеря:

это те, кто хочет продолжения кровавой войны во главе с Кадыровым и Пригожиным,

и те, кто хочет переговоров с Западом, который состоит в основном из чиновников и министров.

И вот, взрыв на Крымском мосту и противоречия в Кремле изображают Путина слабым, считают аналитики из Института по изучению войны.

а этом фоне Институт по изучению войны уверяет, что именно Кадыров и Пригожин, вероятно, попытаются добиться незначительных наземных успехов в Донецкой области. Сделают они это для того, чтобы сберечь свою популярность и убедить в том, что войну следует продолжать.

И что важно, после взрыва на Крымском мосту уже так называемое российское Минобороны заявило, что будет перебрасывать подкрепление на Николаевско-Криворожском и Запорожском оперативных направлениях с помощью наземных коридоров и частично морским транспортом. Поэтому не следует исключать и тот факт, что взрыв Крымского моста мог быть спланирован и провоенным крылом Кремля, чтобы увеличить эскалацию.

Ответит ли Кремль на взрывы на Крымском мосту

Впрочем, главным и не раскрытым остается вопрос: как именно Кремль будет отвечать на взрыв Крымского моста? Ведь раньше главный алкоголик России Дмитрий Медведев уже угрожал применением ядерного оружия в случае ударов по Крыму. Да и Путин также уверял, что он не блефует.

Объективно, ВСУ только набирают обороты, а по оценкам военных экспертов, попытки Путина изменить ход войны с помощью мобилизации обречены на провал. Но те же эксперты опасаются, что загнание диктатора в тупик может быть опасным.

И здесь эксперты рассматривают несколько вариантов того, как дальше будет вести себя Путин. Первое, на чем сходятся аналитики, это то, что ему нужно больше, чем то, что он имеет сейчас, чтобы иметь шанс остаться у власти. Иначе его свои же съедят. Но вместе с тем, чем дольше он будет оставаться в Украине, тем труднее будет найти выход, который позволит ему сохранить лицо перед россиянами. Но здесь главу Кремля ждет тупик, ведь Украина уже отказала ему в любых переговорах и уступках.

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И тут как раз эксперты и допускают, что после нарушения логистики из Крыма у ВСУ становится больше шансов на освобождение Херсонщины. А это и станет крахом для Путина, после которого тот может применить тактическое ядерное оружие. По крайней мере, так считает профессор Калифорнийского университета, изучающий вопросы военных переговоров, Бранислав Сланчев.

Но Вашингтон уже четко заявил, что:

во-первых, не видит никаких признаков подготовки России к нанесению ядерного удара,

и, во-вторых, Байден четко предупредил, что в случае применения ядерного оружия страну-агрессора ждет Армагеддон.

Тем не менее, те же аналитики добавляют, что между признанием поражения и использованием оружия массового уничтожения есть третий вариант: продолжать жестокую обычную войну и надеяться, что большая армия Москвы переживет Украину и ее западных союзников. То есть, аналитики предполагают, что Путин может бросать тысячами пушечное мясо не для того, чтобы захватывать новые территории, а для того, чтобы создать нарратив, в первую очередь для Запада, что якобы побеждает Россия, а значит надо склонить Украину к капитуляции.

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