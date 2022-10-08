Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что для россиян на правом берегу Херсона ситуация складывается плохо, мягко говоря.
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По словам аналитика, оккупанты несут потери и отступают с позиций и вынуждены бежать под давлением наших защитников.
Детальнее о логистических проблемах россиян из-за взрывов на Крымском мосту: смотрите видео
"Очевидно, россияне возлагали большие надежды на подход резервов именно с территории временно оккупированного Крыма и этих мобилизованных, которых должны перебросить дальше", – говорит Мусиенко.
Понятно, что на время логистические маршруты нарушены и это замедлит темп российских захватчиков.
Наладить поставки, которые шли через Крымский мост через Мариуполь или Бердянск – в полном объеме невозможно,
– добавляет специалист.
Александр Мусиенко отмечает, что то количество техники, которая проходила через оккупированный Крым – около 75% всей поставки, если не больше. Через Крым шли и цистерны с горючим и оружие.
А теперь, говорит аналитик – россияне без этого обеспечения, и это значит, что проблемы будут уже с обеспечением среднего тыла.
Крымский мост сегодня повредил взрыв: что известно
- Взрыв на мосту через Керченский пролив раздался около 6 часов утра. Местные жители Крыма публиковали фото и видео. На мосту загорелись цистерны с топливом в грузовом поезде.
- Оккупанты полностью остановили движение через мост. Перестали и продавать билеты на поезда из России в Крым и в обратном направлении.
- Тем временем россияне якобы должны запустить паромную переправу через Керченский пролив.
- Оккупанты сразу начали искать "украинский след". На этот раз они не прогадали. В СМИ появилась информация, что за взрывами на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, в том числе и СБУ.