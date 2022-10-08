Речь идет прежде всего об оружии для оккупантов в Крыму и Херсонской и Запорожской областях. Российские СМИ пишут, что повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна, передает 24 канал.

Кстати Исторический момент: все что известно о "хлопке" на Крымском мосту

Оккупантам на Юге перерезали поставки оружия

Журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что после подрыва линии на мосту, вероятно, вся железнодорожная военная поставка на оккупированные территории возможна только по ветке через Токмак.

Это означает, что группировка россиян на Юге фактически останется без поставки вооружения.



Карта поставки техники оккупантов / Фото из телеграма Андрея Цаплиенко

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Взрыв на мосту через Керченский пролив раздался около 6 часов утра. Местные жители Крыма публиковали фото и видео. На мосту загорелись цистерны с топливом в грузовом поезде.

Оккупанты полностью остановили движение через мост. Перестали и продавать билеты на поезда из России в Крым и в обратном направлении.

Тем временем россияне якобы должны запустить паромную переправу через Керченский пролив.

Оккупанты сразу начали искать "украинский след". На этот раз они не ошиблись. В СМИ появилась информация, что за взрывами на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, в том числе и СБУ.

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