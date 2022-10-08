Мовиться насамперед про зброю для окупантів в Криму та Херсонській і Запорізькій областях. Російські ЗМІ пишуть, що пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна, передає 24 канал.

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Окупантам на Півдні перерізали постачання зброї

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що після підриву лінії на мосту, ймовірно, все залізничне військове постачання на окуповані території можливе лише по гілці через Токмак.

Це означає, що угруповання росіян на Півдні фактично залишиться без постачання озброєння.



Карта постачання техніки окупантів / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вибух на мосту через Керченську протоку пролунав близько 6 години ранку. Місцеві мешканці Криму публікували фото й відео. На мосту зайнялись цистерни з паливом у вантажному потязі.

Окупанти повністю зупинили рух через міст. Перестали й продавати квитки на потяги з Росії до Криму, і у зворотному напрямку.

Тим часом росіяни нібито мають запустити поромну переправу через Керченську протоку.

Окупанти одразу почали шукати "український слід". Цього разу вони не помилились. У ЗМІ з'явилась інформація, що за вибухами на Кримському мосту стоять українські спецслужби, зокрема й СБУ.

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