Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що для росіян на правому березі Херсонщини ситуація складається погано, м'яко кажучи.

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За словами аналітика, окупанти несуть втрати та відступають з позицій і вимушені втікати під тиском наших захисників.

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"Вочевидь, росіяни покладали великі надії на підхід резервів саме з території тимчасово окупованого Криму і цих мобілізованих, яких мали б перекинути далі", – каже Мусієнко.

Зрозуміло, що на певний час логістичні маршрути порушені і це сповільнить темп російських загарбників.

Налагодити те постачання, яке йшло через Кримським міст через Маріуполь чи Бердянськ – в повному обсязі неможливо,

– додає фахівець.

Олександр Мусієнко зауважує, що та кількість техніки, яка проходила через окупований Крим – близько 75% всього постачання, аби не більше. Через Крим йшли і цистерни з пальним, і зброя.

А тепер, каже аналітик – росіяни без цього забезпечення і це означає, що проблеми будуть вже із забезпеченням середнього тилу.

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