За попередніми даними, внаслідок обстрілу Запоріжжя загинуло 13 мирних запоріжців. Водночас медики борються за життя 50 людей, серед яких 11 дітей. Ще 39 осіб на амбулаторному лікуванні.

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Під завалами досі можуть бути люди

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що під завалами досі можуть бути люди. Також, за його словами, загиблі внаслідок обстрілу – здебільшого мешканці Запоріжжя.

За останні дні внаслідок обстрілів Запоріжжя загинуло 65 людей. Зокрема, 32 мирні загинули на пункті перетину, ще 20 в багатоповерхівках у центрі міста та 13 на іншому березі Дніпра.

Водночас на території Запорізької області, яку контролює Україна, протягом останніх днів обстріли Росії забрали життя 42 людей, а також відомо про 176 поранених.

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Окупанти потужно атакували Запоріжжя: головне

Російські військові у ніч проти 9 жовтня підійняли тактичну авіацію та вкотре за останні дні обстріляти Запоріжжя. Ворог випустив 4 крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35). Крім того, противник випустив 16 ракет із ЗРК С-300.

Станом на 15 годину 9 жовтня повідомлялося, що внаслідок обстрілу загинуло 13 людей – 5 жінок, 7 чоловіків та 1 дитина. Ще 73 мешканці постраждали – 60 поранено, серед яких 35 жінок, 18 чоловіків і 7 дітей.

Під час пошукових робіт обвалилась частина будівлі, яка постраждала від ракетного удару окупантів. За словами жінки, яку врятували, під завалами могли залишатися люди.

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