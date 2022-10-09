Повідомляється, що обвалилася частина будівлі, в якій через обстріл було зруйновано під'їзд. За словами жінки, яку врятували, під завалами могли залишатися люди.

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Унаслідок обстрілу загинуло щонайменше 13 людей

Російські військові о 2 годині ночі підійняли тактичну авіацію та обстріляти Запоріжжя крилатими ракетами "Х-22", які призначені для знищення авіаносців, а також використали ракети ППО С-300.

Водночас експертиза щодо зброї, яку використав ворог, все ще триває.

Станом на 15 годину 9 жовтня відомо, що внаслідок обстрілу загинуло 13 людей – 5 жінок, 7 чоловіків та 1 дитина. Ще 73 мешканці постраждали – 60 поранено, серед яких 35 жінок, 18 чоловіків і 7 дітей.

Ворог тероризує Запоріжжя

Російські військові у жовтні помітно наростили кількість обстрілів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Окупанти обстрілюють багатоповерхівки та приватні будинки.

У ніч з 8 на 9 жовтня Повітряні сили ЗСУ виявили 6 бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань, та 7 Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

Удару по Запоріжжю ворог завдав, випустивши 4 крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35). Крім того, противник випустив 16 ракет із ЗРК С-300.

Також російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня. Відомо, що внаслідок атаки по житлових будинках загинули 20 мирних жителів.

Крім того, варто нагадати, що 30 вересня Росія завдала ракетного удару по гуманітарній колоні на Запоріжжі. Унаслідок теракту загинули 32 людини.

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