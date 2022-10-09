Сообщается, что обрушилась часть здания, в котором из-за обстрела был разрушен подъезд. По словам женщины, которую спасли, под завалами могли оставаться люди.

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В результате обстрела погибли минимум 13 человек

Российские военные в 2 часа ночи подняли тактическую авиацию и обстреляли Запорожье крылатыми ракетами "Х-22", предназначенными для уничтожения авианосцев, а также использовали ракеты ПВО С-300.

В то же время экспертиза по оружию, которое использовал враг, все еще продолжается.

По состоянию на 15 часов 9 октября известно, что в результате обстрела погибли 13 человек – 5 женщин, 7 мужчин и 1 ребенок. Еще 73 жителя пострадали – 60 ранены, среди которых 35 женщин, 18 мужчин и 7 детей.

Враг терроризирует Запорожье

Российские военные в октябре заметно нарастили количество обстрелов по гражданской инфраструктуре Запорожья. Оккупанты обстреливают многоэтажки и частные дома.

В ночь с 8 на 9 октября Воздушные силы ВСУ обнаружили 6 бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и 7 Су-35 – с аэродрома Мариновка, Ростовской области.

Удар по Запорожью враг нанес, выпустив 4 крылатые ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35). Кроме того, противник выпустил 16 ракет из ЗРК С-300.

Также российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью 6 октября. Известно, что в результате атаки по жилым домам погибли 20 мирных жителей.

Кроме того, следует напомнить, что 30 сентября Россия нанесла ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. В результате теракта погибли 32 человека.

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