Об этом 24 каналу сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он объяснил, что терроризм для России – это "широкий зонтик", под который можно спрятать все.
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По его словам, сейчас терроризм – зло №1 для всего мира, то есть это "универсальная рамка", которую каждая сторона будет пытаться натянуть на оппонента. Итак, использование Путиным этой рамки было прогнозировано.
К тому же, мы помним первые годы его правления. "Борьба с терроризмом" – это и был тот метод, который позволял Путину скрыть первоначальную консолидацию власти в руках силовиков,
– заявил Божко.
Он отметил, что и вторая Чеченская война, и другие теракты – это лишь события, которые внешне маскировали те меры для российской политики, которые Путин хотел продвинуть, а все они заключались в консолидации власти.
Божко рассказал, как "борьба с терроризмом" помогла Путину захватить власть: видео
Сработают ли такие нарративы "борьбы с терроризмом" на Запад
Политолог объяснил, что эта история не является терроризмом с украинской стороны в широком смысле.
Это обычные боевые действия – где-то работает разведка, где-то подрывают какие-то объекты, но это не терроризм. Это ведение знакомых всему миру боевых действий и применение такой рамки не будет действенным на Западе.
– считает Божко.
По его мнению, западные политики отделяют ведение войны от терроризма.
"Ведь терроризм – это явление, которое происходит после войны или в мирное время, когда есть политические предпосылки. А если на войне одна из сторон уничтожает объекты врага – то это не терроризм", – отметил эксперт.
Россию хотят признать государством-террористом: последние новости
- Украина неоднократно призывала США признать Россию государством-террористом. В частности, это постоянно подчеркивает президент Владимир Зеленский.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в августе отмечал, что над этим активно работают, но еще нужно время.
- В преддверии выборов в США увеличивается давление на администрацию президента Джозефа Байдена о признании России государством-спонсором терроризма. Двухпартийная консолидация заставляет Вашингтон принимать быстрые решения.
- Парламентская ассамблея Европы может признать российский режим террористическим. Соответствующий документ будет рассмотрен уже на заседании 13 октября. Одна из поправок предлагает объявить Россию террористической страной.
К слову, аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль хочет организовать "нападения на Россию", чтобы обвинить в них Украину. Цель Москвы – создать предпосылки для противодействия признанию ее государством-террористом.