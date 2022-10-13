Об этом 24 каналу сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он объяснил, что терроризм для России – это "широкий зонтик", под который можно спрятать все.

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По его словам, сейчас терроризм – зло №1 для всего мира, то есть это "универсальная рамка", которую каждая сторона будет пытаться натянуть на оппонента. Итак, использование Путиным этой рамки было прогнозировано.

К тому же, мы помним первые годы его правления. "Борьба с терроризмом" – это и был тот метод, который позволял Путину скрыть первоначальную консолидацию власти в руках силовиков,

– заявил Божко.

Он отметил, что и вторая Чеченская война, и другие теракты – это лишь события, которые внешне маскировали те меры для российской политики, которые Путин хотел продвинуть, а все они заключались в консолидации власти.

Божко рассказал, как "борьба с терроризмом" помогла Путину захватить власть: видео



Сработают ли такие нарративы "борьбы с терроризмом" на Запад

Политолог объяснил, что эта история не является терроризмом с украинской стороны в широком смысле.

Это обычные боевые действия – где-то работает разведка, где-то подрывают какие-то объекты, но это не терроризм. Это ведение знакомых всему миру боевых действий и применение такой рамки не будет действенным на Западе.

– считает Божко.

По его мнению, западные политики отделяют ведение войны от терроризма.

"Ведь терроризм – это явление, которое происходит после войны или в мирное время, когда есть политические предпосылки. А если на войне одна из сторон уничтожает объекты врага – то это не терроризм", – отметил эксперт.

Россию хотят признать государством-террористом: последние новости

Украина неоднократно призывала США признать Россию государством-террористом. В частности, это постоянно подчеркивает президент Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в августе отмечал, что над этим активно работают, но еще нужно время.

В преддверии выборов в США увеличивается давление на администрацию президента Джозефа Байдена о признании России государством-спонсором терроризма. Двухпартийная консолидация заставляет Вашингтон принимать быстрые решения.

Парламентская ассамблея Европы может признать российский режим террористическим. Соответствующий документ будет рассмотрен уже на заседании 13 октября. Одна из поправок предлагает объявить Россию террористической страной.

К слову, аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль хочет организовать "нападения на Россию", чтобы обвинить в них Украину. Цель Москвы – создать предпосылки для противодействия признанию ее государством-террористом.