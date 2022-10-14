Передовые подразделения 488-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии все еще пытаются держать линию оккупации в районе Кременной. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Кстати Среди отмобилизованных оккупантов после участия в войне каждый второй написал рапорт

Россияне сбежали с позиций

Только за двое суток, 11 – 12 октября, передовые позиции покинули 27 военнослужащих. Они сдали оружие и отказались выполнять приказы своего командования.

Правда, затем с ними провели так называемые "беседы" с элементами давления. Тогда 22 оккупанта арестовали и бросили под стражу, еще пятерых вернули на позиции, поскольку командованию удалось их запугать.

Россияне пишут рапорты

Накануне Гадай рассказал, что отмобилизованные россияне, побывавшие на войне в Украине, начали сдаваться. Среди 200 военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназа каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.

Правда, готовы идти в бой новые "мобики". Около 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии прибыли в зону боевых действий. Они должны восполнить потери захватчиков на временно захваченных территориях.

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