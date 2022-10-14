Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку 144-ї мотострілецької дивізії все ще намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної. Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
До речі Серед відмобілізованих окупантів після участі у війні кожен другий написав рапорт
Росіяни повтікали з позицій
Лише за дві доби, 11 – 12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців. Вони склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування.
Щоправда, опісля з ними провели так звані "бесіди" з елементами тиску. Тоді 22 окупанти заарештували й кинули під варту, ще п'ятьох повернули на позиції, оскільки командуванню вдалося їх залякати.
Росіяни пишуть рапорти
Напередодні Гадай розповів, що відмобілізовані росіяни, які побували на війні в Україні, почали здаватись. Серед 200 військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту.
Щоправда, готові йти в бій нові "мобіки". Близько 500 мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії вибули в зону бойових дій. Вони мають поповнити втрати загарбників на тимчасово захоплених територіях.
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