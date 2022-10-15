Водночас прогнози ГУР щодо закінчення війни можуть бути реалістичними. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Експерт вважає можливими прогнози голови ГУР Кирила Буданова, який заявив, що Україна відновить свою територіальну цілісність навесні 2023 року.
"Я думаю, що головний розвідник країни щось справді знає. У будь-якому випадку, він знає більше за нас з вами. Тому я не маю підстав, щоб оскаржувати слова генерала Буданова. Я думаю, що він ґрунтується у своїх висловлюваннях на тих знаннях, які у нього на сьогодні є", – пояснив оглядач.
За його словами, за відповідних умов, війна проти Росії може закінчитися набагато швидше.
Якщо завтра у Росії відбудеться переворот, що цілком ймовірно, то війна може взагалі закінчиться за кілька днів. Буде первинний сплеск, бо владу захоплять радикали – таке зазвичай буває. А ось далі події можуть розвиватися дуже непередбачувано,
– додав Жданов.
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На його думку, події у Росії розвиватимуться так, що вони можуть спровокувати повний розвал Росії, і головне – втрату керованості країною.
"У результаті спроби відсторонення Путіна від влади може бути зруйновано систему державного управління. Тоді Україна буде "на коні", – резюмував фахівець.
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