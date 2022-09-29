Контрнаступ ЗСУ налякав російських військових. Про це сказав колишній директор ЦРУ та генерал США у відставці Девід Петреус.

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Чи чекати військовий переворот у росії

За словами Петреуса, така можливість лежить виключно в полі теорій і здогадок. Але військовий переворот цілком можливий. Наприклад, нині російські солдати можуть здаватися в полон.

Я був у битвах, де ворог бився днями і ночами, і потім раптово здавався в полон. І ми думали – чи то ми щось таке зробили, що вони здалися, чи щось сталося в них, що вони підняли руки? Цього ніхто не може передбачити,

– сказав Петреус.

Він сподівається, що путін все ж зрозуміє, що більше не має сенсу битися. Колишній директор ЦРУ звернув увагу на акції протесту в росії і як вони впливають на населення. Петреус вважає, що путін вже програв, адже втратив десятки тисяч навчених солдатів, а зараз втрачає вже тих, хто не хоче взагалі воювати.

Чи багато у росії втікачів від мобілізації

Британські розвідники розповіли, що точні цифри росіян-ухилянтів невідомі. Ймовірно, вони перевищують кількість загальних сил вторгнення, які росія направила в лютому 2022 року. У розвідці зауважили, що серед тих, хто намагається виїхати з росії, більша частка забезпечених і добре освічених людей.

Ситуація в росії: останні новини

Після початку протестів проти мобілізації, у кремлі почали розглядати варіанти повної зупинки призову в Дагестані. Водночас, якщо відповідне рішення ухвалять, то в окремих регіонах росії мобілізацію посилять.

Керівництво росії у деяких районах гребе до армії все чоловіче населення. Вони мобілізують навіть людей з інвалідністю і пенсіонерів.

Крім того, точний перелік категорій громадян росії, які підлягають частковій мобілізації, засекречений.

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