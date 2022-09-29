Контрнаступление ВСУ испугало российских военных. Об этом сказал бывший директор ЦРУ и генерал США в отставке Дэвид Петреус.

Важно Россияне платят по 27 тысяч за место на частных самолетах, чтобы уйти от мобилизации, – СМИ

Ждать ли военный переворот в россии

По словам Петреуса, подобная возможность лежит исключительно в поле теорий и догадок. Но военный переворот вполне возможен. К примеру, ныне русские солдаты могут сдаваться в плен.

Я был в битвах, где враг сражался и днем и ночью, и потом внезапно сдавался в плен. И мы думали – то ли мы что-то такое сделали, что они сдались, то ли что-то случилось, что они подняли руки? Этого никто не может предсказать,

– сказал Петреус.

Он надеется, что путин все же поймет, что больше бессмысленно биться. Бывший директор ЦРУ обратил внимание на акции протеста в россии и как они влияют на население. Петреус считает, что путин уже проиграл, ведь потерял десятки тысяч обученных солдат, а сейчас теряет уже тех, кто не хочет вообще воевать.

Много ли в россии беглецов от мобилизации

Британские разведчики рассказали, что точные цифры россиян-уклончан неизвестны. Вероятно, они превышают количество общих сил вторжения, которые россия направила в феврале 2022 года. В разведке заметили, что среди тех, кто пытается уехать из россии, большая часть обеспеченных и хорошо образованных людей.

Ситуация в россии: последние новости

После начала протестов против мобилизации в кремле начали рассматривать варианты полной остановки призыва в Дагестане. В то же время, если соответствующее решение будет принято, то в отдельных регионах россии мобилизацию усилят.

Руководство россии в некоторых районах гребут в армию все мужское население. Они мобилизуют даже людей с инвалидностью и пенсионеров.

Кроме того, точный перечень категорий граждан россии, подлежащих частичной мобилизации, засекречен.

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