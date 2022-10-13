Тема завершення війни в Україні є доволі гострою. Аналіз заяв українських та російських високопосадовців, а також партнерів нашої держави щодо термінів тривалості бойових дій можна переглянути за посиланням.

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Міністр оборони пожартував у відповідь на запитання про завершення війни

Спрогнозувати завершення війни в Україні – практично неможливо. Міністр оборони України також є доволі обережним у таких заявах.

Зокрема, на запитання журналістів про терміни завершення бойових дій та перемогу ЗСУ він лише пожартував.

Я вибачаюся, я просто збирався, перевдягався і залишив карти Таро в номері. Я не можу зараз вам сказати, коли (завершиться війна – 24 канал),

– зазначив Резніков.

Резніков дотепно відповів на запитання про завершення війни: відео

Нагадаємо, що нещодавно голова ГУР Кирило Буданов заявив, що війна з Росією триватиме не так вже й довго – скоро все завершиться.

"Я ніколи не казав про 2 – 3 тижні. Я десь в кінці травня розповів, яким буде алгоритм дій", – зауважив Буданов.

За його прогнозами:

червень для України повинен був бути не надто успішним,

у липні мав трапитися умовний застій,

у серпні мали початися рухи на відновлення території України, які будуть зрозумілі всім,

взимку війна значною мірою стихне.

Голова ГУР підсумував, що після зими почнеться завершення війни в Україні виходом ЗСУ на адмінкордони станом на 1991 рік,

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