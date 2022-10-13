Тема завершення війни в Україні є доволі гострою. Аналіз заяв українських та російських високопосадовців, а також партнерів нашої держави щодо термінів тривалості бойових дій можна переглянути за посиланням.
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Міністр оборони пожартував у відповідь на запитання про завершення війни
Спрогнозувати завершення війни в Україні – практично неможливо. Міністр оборони України також є доволі обережним у таких заявах.
Зокрема, на запитання журналістів про терміни завершення бойових дій та перемогу ЗСУ він лише пожартував.
Я вибачаюся, я просто збирався, перевдягався і залишив карти Таро в номері. Я не можу зараз вам сказати, коли (завершиться війна – 24 канал),
– зазначив Резніков.
Резніков дотепно відповів на запитання про завершення війни: відео
Нагадаємо, що нещодавно голова ГУР Кирило Буданов заявив, що війна з Росією триватиме не так вже й довго – скоро все завершиться.
"Я ніколи не казав про 2 – 3 тижні. Я десь в кінці травня розповів, яким буде алгоритм дій", – зауважив Буданов.
За його прогнозами:
- червень для України повинен був бути не надто успішним,
- у липні мав трапитися умовний застій,
- у серпні мали початися рухи на відновлення території України, які будуть зрозумілі всім,
- взимку війна значною мірою стихне.
Голова ГУР підсумував, що після зими почнеться завершення війни в Україні виходом ЗСУ на адмінкордони станом на 1991 рік,
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