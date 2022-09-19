Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. На його думку, саме військові поразки та політична криза, яка внаслідок цього виникає, можуть спровокувати подібний сценарій.

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Світу краще готуватися до розпаду росії

Він поки не є неминучим і сценарієм №1 можливих політичних змін у росії, але його вірогідність існує і все залежить від обставин,

– зазначив політолог.

"Насправді в заяві генерала Ходжеса головне – заклик готуватися до такого сценарію. Оце є принципово важливим, тому що у 1991 році, на жаль, не тільки не готувалися до можливого розпаду Радянського Союзу – ба більше, й тодішнє керівництво США, й чимало європейських політиків вважали, що взагалі краще зберегти Союз", – розповів Фесенко.

Краще готуватися до можливого розпаду росії заздалегідь – брати до уваги цей сценарій, не бачити в ньому нічого поганого та апокаліптичного. Відновлення імперії – оце є апокаліптичним,

– наголосив політолог.

Які є ризики для України та світу

Головний ризик, як тоді (у 1991 році – 24 канал), так і зараз – це доля ядерної зброї,

– пояснив Фесенко.

За його словами, саме це найбільше турбує західних політиків. Крім того, їм завжди простіше мати справу з кимось одним, ніж з "купою нових керівників". Саме тому, західні політики й раніше, й зараз виступають проти сценарію розпаду країни-агресорки.

Іншою причиною є ймовірні конфлікти, які може спричинити розвал росії. Наприклад, як розпад Югославії призвів до тривалої кривавої війни.

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Для розколу необхідні відповідні настрої всередині країни

Політолог Андрій Вігірінський пояснив, що окрім військової поразки, для розпаду росії необхідні відповідні настрої всередині країни чи хоча б всередині певних суб'єктів. Треба, щоб вони усвідомлювали, що робитимуть зі своєю самостійністю. Як вони економічно розвиватимуться, з ким співпрацюватимуть.

"Сценарій розпаду не розглядається як один із пріоритетних. Однак цей варіант може виникнути спонтанно й до нього все ж треба готуватись", – зазначив політолог.