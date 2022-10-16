Военный аналитик Олег Жданов для 24 канала прокомментировал контрнаступление ВСУ на юго-восточном направлении. По его словам, Генеральный штаб справляется со всеми стоящими перед ним задачами.

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Какая ситуация в Запорожье: чего стоит ожидать

Оккупанты создают сильную линию обороны в Запорожской области, что усложняет для наших военных освобождение населенных пунктов в этом регионе. Однако Жданов уверен, что украинское командование работает очень хорошо.

Что будет с запорожским фронтом сказать очень тяжело. Мы видим, что там самая низкая боевая активность. Есть дни, как прошлые сутки, что наступательных действий вообще нет. Есть только перестрелки на позициях и на этом все,

– сказал аналитик.

Он также отметил, что россияне боятся наступления ВСУ. Как будет происходить деоккупация городов и сел сказать очень тяжело. Все зависит от плана, который придумает Генштаб. Не стоит забегать вперед и подсказывать российскому командованию намерения украинской армии.

Жданов о контрнаступлении на Запорожье: смотрите полное видео с экспертным мнением

Кроме того, Олег Жданов упомянул о легенде, которая была среди украинцев в первые месяцы полномасштабного наступления. Очевидно, это не правда, но распространялись слухи о загадочных 12 полковниках, сидящих в черной комнате и планирующих контрнаступление Вооруженных Сил.

Сколько еще россияне продержатся в Херсоне

Ранее Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Херсонской области. Наши воины продолжают контрнаступление и деоккупацию населенных пунктов на Юге. В Херсоне оккупанты будут пытаться держаться до последнего. Но в конце концов им придется скрыться оттуда под давлением ВСУ.

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Также глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала слухи об ожидаемой деоккупации Херсона. Она отметила, что статья, в которой говорится, что ВСУ могут зайти в Херсон на следующей неделе, "очень интересная".