Среди освобожденных есть девушки, незаконно заключенные на временно оккупированных Россией территориях Донбасса еще до полномасштабного вторжения. Эти женщины сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм".

Кого удалось освободить из плена

Из плена освободили 108 мам и дочерей, которых очень ждали родные. Среди них 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов, а еще 12 гражданских.

В общей сложности домой вернулись:

35 защитниц из ВСУ,

32 – ВМС,

12 – ТрО,

8 – НГУ, включительно,

5 – ГССТ,

4 – ГПСУ

12 гражданских.

Все девушки пройдут медицинский осмотр и реабилитацию.

Обмен был очень сложным

Глава ОП Андрей Ермак признался, что это был нервный обмен. По его словам, было много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс и изменить его ход. При обменах всегда много рисков, которые следует просчитывать с момента подготовки и во время самого процесса.

Права на ошибку нет. Есть задача Президента вернуть всех, и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома. Я был уверен в результате, потому что наш алгоритм действий хорошо просчитан и обменом занимается лучшая команда,

– написал он.

Ермак добавил, что Украина не оставит никого.

На обмен пленных отреагировала и вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Сегодня из плена вернули 108 женщин. Вместе со многими украинцами я молилась об этом дне,

– написала она.

Российская сторона заявила, что за наших девушек Украина отдала 110 россиянок, однако эта информация нуждается в подтверждении.