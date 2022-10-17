Среди освобожденных есть девушки, незаконно заключенные на временно оккупированных Россией территориях Донбасса еще до полномасштабного вторжения. Эти женщины сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм".
Кого удалось освободить из плена
Из плена освободили 108 мам и дочерей, которых очень ждали родные. Среди них 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов, а еще 12 гражданских.
В общей сложности домой вернулись:
- 35 защитниц из ВСУ,
- 32 – ВМС,
- 12 – ТрО,
- 8 – НГУ, включительно,
- 5 – ГССТ,
- 4 – ГПСУ
- 12 гражданских.
Все девушки пройдут медицинский осмотр и реабилитацию.
Обмен был очень сложным
Глава ОП Андрей Ермак признался, что это был нервный обмен. По его словам, было много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс и изменить его ход. При обменах всегда много рисков, которые следует просчитывать с момента подготовки и во время самого процесса.
Права на ошибку нет. Есть задача Президента вернуть всех, и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома. Я был уверен в результате, потому что наш алгоритм действий хорошо просчитан и обменом занимается лучшая команда,
– написал он.
Ермак добавил, что Украина не оставит никого.
На обмен пленных отреагировала и вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Сегодня из плена вернули 108 женщин. Вместе со многими украинцами я молилась об этом дне,
– написала она.
Российская сторона заявила, что за наших девушек Украина отдала 110 россиянок, однако эта информация нуждается в подтверждении.