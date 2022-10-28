После продолжительной обороны Мариуполя Юрий Мадин попал в плен к россиянам. О пути и испытаниях, которые ему пришлось пережить, читайте дальше.

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За время плена мужчина сменил не одну колонию. Украинский защитник был и в Еленовке.

Нравственно было очень тяжело. Все зависело от смены, несущей службу. Книги забирали, телефоны брать, конечно, не разрешали. У меня сохранилась тетрадь по немецкому языку и я изучал немецкий (смеется – 24 канал),

– сказал Юрий Мадин.

В колонии пограничник пытался читать, чтобы хоть чем себя занять и отвлечься. Также пробовал заниматься спортом. Но не только для того, чтобы поддерживать форму.

"Занятия спортом хоть немного перебивали чувство голода. Я похудел на 63 килограмма, находясь в Еленовке", – добавил он.

При обмене Юрия Мадина, как и других защитников, встречали кареты скорой и врачи. На кадрах обмена видно, что его под руки ведут украинские медики. Мужчина истощенный и уставший, но улыбается.

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Юрий признался, что до последнего не понимал, куда их везут. Россияне просто завязали глаза и увезли в неизвестном направлении. Он и другие наши военные пытались нацепить на себя как можно больше вещей, потому что знали, что россияне все забирают.

Поэтому я надел несколько пар носков, курточку, флиску. Нас повели в столовую, устроили осмотр, посадили на корточки и сказали ждать. Затем подъехало 3 КамАЗа. Всем закрыли глаза. Тем, кто был в шапке, ее к глазам приматывали скотчем. У кого шапки не было, тому надевали черный пакет и тоже перематывали скотчем,

– вспомнил наш защитник.

Он отметил, что почувствовал зерно надежды, что везут на обмен, когда россияне между собой начали говорить о пересечении границы.

Уже когда мы услышали украинский язык, я подумал: "Неужели сейчас произойдет этот момент".

Что следует знать об обмене пленными в конце сентября

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Домой удалось вернуть 215 украинских защитников и защитниц. В рамках обмена удалось освободить 5 боевых командиров, среди которых командир полка защитников Мариуполя Денис Прокопенко.

Освобожденные боевые командиры до конца войны будут находиться на территории Турции – в комфортных условиях на полном обеспечении. Очевидно, что Россия очень боится их вероятного возвращения на поле боя.

Всех украинских героев обменяли на 55 российских оккупантов и кума Путина.

Любопытно, что условия обмена предполагают, что боевые командиры до конца войны будут находиться под протекцией Реджепа Эрдогана и не будут выезжать за пределы Турции.

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