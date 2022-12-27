Наталя Кравцова, мати військовополоненого та співзасновниця Ради дружин і матерів захисників України "ЖІНКИ зі СТАЛІ", заявила, що в російському полоні понад 700 військових з полку захисників Маріуполя. Відповідну заяву Кравцова зробила під час брифінгу.

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Захисники Маріуполя вже 8 місяць у полоні

Вона підкреслила позитивний момент, що захисників "Азовсталі" обмінюють хоча б по кілька людей. Але, за її словами, серед них немає бійців з полку захисників Маріуполя, "до якого у росіян особливе ставлення".

Наталя Кравцова заявила, що в суспільстві сформувалася хибна думка, що історія "Азовсталі" закінчена й всіх бійців з полку захисників Маріуполя повернули або повертають.

Мати військовополоненого наголосила, що така думка не відповідає дійсності. "Наразі понад 700 бійців з полку захисників Маріуполя 8 місяць перебувають у полоні Росії", – розповіла пані Наталя.

Що відомо про обмін полоненими

  • У російському полоні перебуває чимало українських військових, які стримували окупантів на різних напрямках. Зокрема, у середині травня з "Азовсталі" вийшло понад 2 тисячі українських захисників та захисниць, які воювали в Маріуполі.
  • Президент Володимир Зеленський 1 грудня інформував, що з 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1300 українців. У Міноборони 2 грудня звітували, що з полону повернулася 1331 особа.
  • Попередній обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 14 грудня. Додому повернулися ще 64 українські військовослужбовці. Бійці воювали на Донецькому та Луганському напрямках.
  • 21 вересня відбувся один з найбільших обмінів, коли вдалося повернути 215 захисників та захисниць України. Тоді з полону повернули 108 бійців з полку захисників Маріуполя.
  • Також з полону повернули командирів Сергія Волинського, Святослава Паламаря, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка та Дениса Шлега. Команди до закінчення війни повинні перебувати в Туреччині.