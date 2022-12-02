Так, останній обмін полоненими відбувся напередодні, 1 грудня. У Міноборони розповіли, що загалом серед звільнених є цивільні та військові, захисники та захисниці.

Важливо Поранені й травмовані: ексклюзивне відео повернення українських захисників з полону

З російського полону вже звільнена 1331 особа,

– зазначили в Міноборони.

Додали, що процес обмінів триватиме, поки Україна не звільнить усіх своїх людей.

Обміни полоненими: останні новини

1 грудня Україна повернула 50 своїх захисників. Серед них – оборонці Маріуполя та "Азовсталі", полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

26 листопада з полону звільнили ще 12 українців. Були бійці, які захищали острів Зміїний, ЧАЕС та Маріуполь. Крім того, повернули трьох цивільних.

12 листопада, додому повернулися ще 45 захисників України, а 19 листопада – троє морських піхотинців.

А з 23 по 25 листопада відбулось ще 3 обміни.

Фахівці американського Інституту війни припустили, що обміни полоненими почастішали. Причиною цього можуть бути намагання Росії заспокоїти невдоволення серед своїх громадян щодо мобілізації та повільних темпів звільнення їхніх солдатів.

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