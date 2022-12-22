Омбудсман розповів, що українських полонених окупанти вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії. При цьому загарбники говорять, що Україна відмовляється їх міняти.

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Які дії влади

В Україні це розглядають як різновид психологічних тортур. Лубінець наголосив, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін.

Крім того, омбудсман нагадав, що Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні.

Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. За словами Лубінця, про це свідчать і ті, хто повернувся з полону.

Україна повертає своїх громадян з полону: коротко