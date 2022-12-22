Омбудсман розповів, що українських полонених окупанти вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії. При цьому загарбники говорять, що Україна відмовляється їх міняти.
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Які дії влади
В Україні це розглядають як різновид психологічних тортур. Лубінець наголосив, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін.
Крім того, омбудсман нагадав, що Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні.
Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. За словами Лубінця, про це свідчать і ті, хто повернувся з полону.
Україна повертає своїх громадян з полону: коротко
- В Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого незаконно вивезли у Росію. На території держави-агресорки хлопець прожив понад 8 місяців.
- У межах обміну полоненими 14 грудня Росії передали священника УПЦ МП. Натомість вдалося повернути громадянина США, викраденого на Херсонщині.
- Цього ж дня додому повернулися 64 військовослужбовці ЗСУ. Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, обороняли Бахмут від російської агресії.
- А попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. У День ЗСУ додому повернулися ще 60 воїнів. Мовиться про військових Збройних Сил, Нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків і 2 жінок. Серед звільнених – 15 офіцерів і 45 рядових і сержантів.