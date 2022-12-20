Однак Україна не полишає зусиль для повернення кожного українця додому з лап країни-терористки. Нещодавно так вдалося повернути ще трьох дітей.
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Малечу вивезли під приводом "оздоровлення"
За словами омбудсмена, дітей вивезли до дитячого табору "Ведмедик" у Росії. Їх розлучили з батьками та під приводом "оздоровлення" забрали до Геленджику. Все це трапилося під час тимчасової окупації Харківської області ще у серпні 2022 року.
Наразі ж таких дітей, яких примусово депортували з України, і яких чекають вдома – понад 13 тисяч.
Наразі депортовано 13 613 дитини, кожного та кожну з яких ми ще маємо повернути,
– повідомив Дмитро Лубінець.
Повернення дітей в Україну
Для повернення малечі додому українській сім’ї надали грошову допомогу за кошти благодійного фонду "Карітас України", а також допомогли отримати закордонні паспорти. Усе це було необхідно тому, що сьогодні у Росію можливо дістатися лише через третю країну.
Батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо,
– зазначив Дмитро Лубінець.
Також омбудсмен розповів, що логістичне повернення дітей відбулося за допомогою благодійної організації БФ "Центр взаємодопомоги "Спасемо Україну".
Злочини Росії перед українськими дітьми
- Викраданням дітей росіяни та колаборанти займаються постійно, й навіть поставили цей злочин "на потік". Так, незаконну депортацію організували і люди з найближчого оточення ватажка бойовиків Пушиліна, а саме так звані "міністр охорони здоров'я" Дмитро Гарцев і "міністр доходів та зборів" Дмитро Шмельов. За них уже взялася СБУ.
- Дітей вивозять не лише в "оздоровчі табори". Нещодавно стало відомо, що неповнолітніх також незаконно вивозять в Чечню для так званого "патріотичного виховання". За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, Кадиров дуже пишався, що в нього є "молоде покоління українців, яке він особисто підготує".
- Однак російські загарбники не лише вивозять дітей до себе додому. Вони не проти й катувати їх. Так, у Херсоні знайшли камери, де окупанти утримували та катували неповнолітніх. Росіяни морили своїх заручників голодом, навіть воду давали через день та розповідали, що батьки від них відмовились.