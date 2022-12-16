Українські правоохоронці повідомили про підозру "міністрам" так званої квазіреспубліки "ДНР". Вони організували незаконну депортацію українських дітей до Росії, повідомила СБУ.

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Депортували дітей-сиріт до Росії

До депортації українських дітей причетні так звані "міністр охорони здоров'я" Дмитро Гарцев і "міністр доходів та зборів" Дмитро Шмельов. До речі, вони мають російське громадянство та входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна. За його протекцією Гарцева і Шмельова призначили на керівні посади окупаційних органів влади у липні 2022 року.

Саме вони (Гарцев і Шмельов – 24 канал) причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів,

– наголосили в СБУ.

Гарцев і Шмельов організували депортацію українських дітей до Росії / Інфографіка СБУ

Окрім того, керівник окупаційного "міністерства охорони здоров'я" опікувався переоблаштуванням місцевої лікарні у військовий шпиталь для поранених окупантів. Тим часом очільник "мінфіну" квазіреспубліки займався перелаштуванням промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань держави-агресорки.