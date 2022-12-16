Украинские правоохранители сообщили о подозрении "министрам" так называемой квазиреспублики "ДНР". Они организовали незаконную депортацию украинских детей в Россию, сообщила СБУ.

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Депортировали детей-сирот в Россию

К депортации украинских детей причастны так называемые "министр здравоохранения" Дмитрий Гарцев и "министр доходов и сборов" Дмитрий Шмелев. Кстати, они имеют российское гражданство и входят в ближайшее окружение главаря террористов Пушилина. По его протекции Гарцева и Шмелева назначили на руководящие должности оккупационных органов власти в июле 2022 года.

Именно они (Гарцев и Шмелев – 24 канал) причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в Россию под видом поездок в детские лагеря,

– отметили в СБУ.

Гарцев и Шмелев организовали депортацию украинских детей в Россию / Инфографика СБУ

Кроме того, руководитель оккупационного "минздрава" заботился о переустройстве местной больницы в военный госпиталь для раненых оккупантов. Между тем, глава "минфина" квазиреспублики занимался переустройством промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок государства-агрессорки.