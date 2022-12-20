Однако Украина не оставляет усилий для возвращения каждого украинца домой из лап страны-террористки. Недавно так удалось вернуть еще троих детей.
К теме В Украину вернули 16-летнего парня, которого вывезли в Россию и "усыновили"
Малышей вывезли под предлогом "оздоровления"
По словам омбудсмена, детей вывезли в детский лагерь "Мишка" в России. Их разлучили с родителями и под предлогом "оздоровления" забрали в Геленджик. Все это произошло во время временной оккупации Харьковской области еще в августе 2022 года.
Сейчас таких детей, которых принудительно депортировали из Украины и которых ждут дома – более 13 тысяч.
В настоящее время депортировано 13 613 детей, каждого и каждую из которых мы еще должны вернуть,
– сообщил Дмитрий Лубинец.
Возвращение детей в Украину
Для возвращения малышей домой украинской семье предоставили денежную помощь за средства благотворительного фонда "Каритас Украины", а также помогли получить загранпаспорта. Все это было нужно потому, что сейчас в Россию можно добраться только через третью страну.
Родителям пришлось пройти огромный и кое-где опасный путь, преодолеть который самостоятельно практически невозможно,
– отметил Дмитрий Лубинец.
Также омбудсмен рассказал, что логистическое возвращение детей произошло с помощью благотворительной организации БФ "Центр взаимопомощи "Спасем Украину".
Преступления России перед украинскими детьми
- Похищением детей россияне и коллаборанты занимаются постоянно и даже поставили это преступление "на поток". Так, незаконную депортацию организовали и люди из ближайшего окружения предводителя боевиков Пушилина, а именно так называемые "министр здравоохранения" Дмитрий Гарцев и "министр доходов и сборов" Дмитрий Шмелев. За них уже взялась СБУ.
- Детей вывозят не только в "оздоровительные лагеря". Недавно стало известно, что несовершеннолетних также незаконно вывозят в Чечню для так называемого "патриотического воспитания". По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Кадыров очень гордился, что у него есть "молодое поколение украинцев, которое он лично подготовит".
- Однако российские захватчики не только вывозят детей к себе домой. Они не прочь и пытать их. Так, в Херсоне нашли камеры, где оккупанты содержали и пытали несовершеннолетних. Россияне морили заложников голодом, даже воду давали через день и рассказывали, что родители от них отказались.