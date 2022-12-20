Однако Украина не оставляет усилий для возвращения каждого украинца домой из лап страны-террористки. Недавно так удалось вернуть еще троих детей.

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Малышей вывезли под предлогом "оздоровления"

По словам омбудсмена, детей вывезли в детский лагерь "Мишка" в России. Их разлучили с родителями и под предлогом "оздоровления" забрали в Геленджик. Все это произошло во время временной оккупации Харьковской области еще в августе 2022 года.

Сейчас таких детей, которых принудительно депортировали из Украины и которых ждут дома – более 13 тысяч.

В настоящее время депортировано 13 613 детей, каждого и каждую из которых мы еще должны вернуть,

– сообщил Дмитрий Лубинец.

Возвращение детей в Украину

Для возвращения малышей домой украинской семье предоставили денежную помощь за средства благотворительного фонда "Каритас Украины", а также помогли получить загранпаспорта. Все это было нужно потому, что сейчас в Россию можно добраться только через третью страну.

Родителям пришлось пройти огромный и кое-где опасный путь, преодолеть который самостоятельно практически невозможно,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Также омбудсмен рассказал, что логистическое возвращение детей произошло с помощью благотворительной организации БФ "Центр взаимопомощи "Спасем Украину".

Преступления России перед украинскими детьми