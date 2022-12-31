Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что в Новый год Украина не только отражает ракетные атаки врага, но также возвращает своих людей. Следовательно, из плена освободили 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата.
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На каких направлениях воевали бойцы
Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского направления. Стоит добавить, что Украина вернула также добровольцев ТрО из Славутича, где родители и сыновья вместе служили и находились в плену.
Украинцев вернули из плена: смотрите видео
В целом из российского плена освобождены:
- 82 бойца ВСУ,
- 15 из ТрО,
- 22 из НГУ,
- 11 из ВМС,
- 10 из ГПСУ.
Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Добро пожаловать домой, дорогие,
– написал Ермак.
Украинские воины наконец-то дома / Фото Андрей Ермак
Кроме того, руководитель ОП поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.
Украина возвращает домой своих граждан: что известно
- Благодаря усилиям Координационного штаба домой удалось вернуть 16-летнего украинца, незаконно вывезенного в Россию. Парень прожил более 8 месяцев на территории страны-террористки.
- В рамках обмена пленными 14 декабря России передали священника УПЦ МП. Вместо него удалось вернуть гражданина США, похищенного на Херсонщине.
- В этот же день домой вернулись 64 военнослужащих ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях. В частности, бойцы защищали от российских оккупантов Бахмут.
- Предыдущий обмен пленными состоялся 6 декабря. В День ВСУ домой вернулись еще 60 защитников. Речь идет о военных Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГПСУ. В общей сложности 58 мужчин и 2 женщины. Среди освобожденных – 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.