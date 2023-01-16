Разговор Эрдогана и Путина подтвердили в Кремле, пишет 24 Канал. Лидеры затронули вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, прежде всего ранеными.

Обратите внимание Путин заявил Эрдогану, что Украина должна смириться с потерей территорий для переговоров

Путин плачется, что Запад поддерживает Украину

Также президенты России и Турции обсудили зерновое соглашение и ситуацию в Сирии.

Путин в очередной раз цинично пожаловался Эрдогану на якобы "деструктивную линию Киева". В России обвиняют Украину, что и сделала ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада.

Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в том числе по проекту газового хаба.

Эрдоган и Путин во второй раз поговорили в январе

Эрдоган и Путин также провели телефонный разговор 5 января. Президент Турции призвал Путина к одностороннему прекращению огня.

Президент Турции отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты. В частности, он упомянул инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Кремлевский диктатор подтвердил лидеру Турции "открытость к диалогу" по Украине. В то же время, Путин откровенно заявил Эрдогану, что Украина должна смириться с потерей территорий.

Эрдоган после разговора с Путиным говорил с Зеленским

Эрдоган 5 января провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что во время разговора обсудили тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах и вопрос "зернового коридора".

Президент Турции заявил о готовности своей страны к посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной.

В Офисе Президента отметили, что глава государства проинформировал Эрдогана о рисках эскалации на фронте и заявил о необходимости дальнейшего усиления армии Украины. Также лидеры обсудили детали сотрудничества сотрудничества двух стран.