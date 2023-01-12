Малкоч попросил Эрдогана поддержать создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Администрация турецкого президента уже приступила к необходимой работе.
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Согласование коридора станет "значимым аспектом"
Если мы сможем добиться успеха после такой встречи, если мы сможем добиться успеха во взаимном обмене ранеными в России или Украине, обмене детьми или женщинами, это будет одним из наиболее значимых аспектов этой встречи.
– сказал турецкий омбудсмен.
Он также добавил, что координировать создание гуманитарного коридора будет Турция.
Как отреагировали в России
В свою очередь, в Кремле не подтвердили и не опровергли переговоры. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что заранее международные разговоры не будут анонсироваться.
Также напомним, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в ночь с 10 на 11 января провел переговоры с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой в Анкаре. По информации западных СМИ, вроде бы удалось договориться об обмене 40 военнопленных.
Что известно о переговорах Лубинца с Москальковой
- Дмитрий Лубинец в Анкаре провел две встречи с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой.
- Говорили об обмене пленными и тяжелоранеными. Кроме того, обсудили возвращение наших детей.
- Также омбудсмен отметил, что поднял вопрос о невыполнении Россией Женевских конвенций по обращению с военнопленными.
- На встрече также был главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.