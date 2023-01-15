"Рамштайн" – это историческое событие, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его мнению, это именно та площадка, на которой Германия может согласовать предоставление нам тяжелой техники от Польши, Финляндии, Испании.

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Германия пытается получить какой-то профит

Он отметил, что именно на "Рамштайне-8", на этом историческом событии, Германия может предстать в положительном ракурсе. А не в негативном, когда в течение нескольких недель велись дискуссии по поставке Украине наступательного оружия танкового типа, а Берлин не мог определиться, относительно его предоставления.

Кроме этого на саммите поднимут вопрос предоставления противовоздушной обороны, другой номенклатуры вооружения, в частности ракетного. Поддержка будет расти, но "изюминкой" встреча будет именно тема танков,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Он также отметил, что Германия, несмотря на ее позицию по танкам, предоставляет нам такое вооружение, как САУ Panzerhaubitze 2000, ракеты IRIS-T.

По его словам, поставки этого оружия также долго решались, но они предоставили. До этого было очень много снаряжения, гранатометов и т.д.

"Но пока главный вопрос – это танки. Германия пытается получить какой-то свой как внешний, так и внутренний политический профит в этом вопросе", – подчеркнул Коваленко.

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Берлин должен определиться

Он вспомнил, что, когда встречались президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда и обсуждали предоставление нам танков Leopard 2, возникал вопрос: а почему в этой встрече не участвовала Германия?

Зеленский и Дуда о чем-то договорились, но танки – немецкие,

– заметил обозреватель.

По его мнению, Германия получит свою роль в мире именно на такого исторического уровня площадке.

"Поэтому я уверен, что именно на "Рамштайне" будет согласована передача нам танков Leopard 2", – отметил Александр Коваленко.

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