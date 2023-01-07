Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, Украине должны передать очень много наступательного вооружения.

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Он отметил, что среди того оружия, о котором уже объявлено и которое нам должны передать в ближайшее время, есть БМП, БТР и легкие колесные танки (или тяжелые бронетранспортеры).

"Однако того количества вооружения, о котором заявлено, нам слишком мало. 50 боевых машин Bradley, 40 БТР Marder – это десятая часть тех средств, которые нам нужны. Однако общее количество оружия, которое нам поставляют, скрывают. Главное – начало", – считает полковник ВСУ.

Важно, чтобы машины имели обвесы

По его мнению, нам начали передавать хорошую броню, которая выдержала уже много боев, хорошо отработала и показала себя в разных горячих точках.

Тысячи Bradley имеет американскую армию, тысячи Marder изготовлены и могут быть переданы нам европейскими странами. Это хорошие машины, но наступательного плана, вернее – поддержки наступления. Их главная задача переброска пехоты и ее прикрытие от обломков, пуль, определенных средств поражения,

– объяснил он.

Свитан отметил, что также важно, чтобы они были обвешаны, например, системами противотанковых управляемых ракет. Без обвесов – это просто броня.

"Bradley очень хорошо себя показали, как истребители танков. Marder тоже могут иметь хорошие обвесы, ПВО, противотанковое оружие и ракеты. Надеюсь, что нам передадут машины с хорошим оружием", – подчеркнул он.

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Танков нужно очень много

Однако, по мнению военного эксперта, эти машины только поддержка.

Главная единица силы в наступлении – это танк. БМП и БТР поддерживают его движение, сопровождают определенные наступательные действия. Поэтому хотелось услышать о поставках нам тяжелых танков такого уровня, как Leopard,

– подчеркнул он.

Свитан считает, что танков нужно Украине очень много.

"Леопард имеют практически все армии европейских стран НАТО. У нас на континенте есть ремонтные мастерские, технико-эксплуатационные части, и поэтому очень быстро их можно было бы поставить на боевое дежурство и дальше выполнять определенные наступательные действия", – рассказал полковник ВСУ.

По его словам, танк Abrams – тяжелый, имеет 600 тонн веса, примерно такой же, как Leopard. Но развертывание его систем поддержки и эксплуатации несколько сложнее.

"Хотя Abrams поставляется с определенным количеством подствольных боеприпасов Польше – примерно 116 таких танков будут переданы Варшавской танковой бригаде. И это открывает возможность для поставки Abrams также и Украине", – заметил Роман Свитан.

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