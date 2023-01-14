Например, у иранской баллистической ракеты "Zolfaghar" во время полета боевая часть вообще отделяется от разгонного блока. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Почему иранские ракеты опаснее российских

Это в значительной степени усложняет возможности эффективной фиксации и дальнейшего уничтожения. Кстати, даже у российских "Искандеров" нет такой возможности отделения боевой части.

Именно этим иранские ракеты отличаются и поэтому опаснее "Искандеров",

– объяснил Коваленко.

Он пояснил, что боевая часть, отделяющаяся от разгонного блока, может вводить в заблуждение системы противовоздушной обороны. Так, она вообще имеет сложную траекторию полета, а когда на фиксации радиолокационных станций появляются разные объекты, то усложняется запуск противоракеты.

"Это гораздо сложнее, чем если бы это все было моноблоком – в одном корпусе", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

Коваленко объяснил, почему иранские ракеты опаснее российских: смотрите видео

Украина может получить ЗРК для защиты от иранских ракет

Украина может получить батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Фактически эта система противовоздушной обороны проектировалась для противодействия баллистическим ракетам.

Их именно так проектировали, это заложено в их базу. Единственный минус, который сегодня есть у SAMP/T – это то, что они не использовались в реальных боевых действиях,

– отметил военно-политический обозреватель.

Следовательно, зенитно-ракетные комплексы не имеют алгоритмов, прописанных для полноценных боевых условий. Вместо этого SAMP/T имеют алгоритмы, прописанные для условий, приближенных к боевым, то есть фактически учения.

Так, Украина может первой использовать эти системы ПВО против баллистических ракет и проверить их эффективность. Что касается испытаний, то SAMP/T демонстрировали очень высокие характеристики. Иногда даже лучше Patriot.

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