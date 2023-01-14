Наприклад, в іранської балістичної ракети "Zolfaghar" під час польоту бойова частина взагалі відокремлюється від розгінного блоку. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чому іранські ракети небезпечніші за російські

Це значною мірою ускладнює можливості щодо її ефективної фіксації та подальшого знищення. До речі, навіть російські "Іскандери" не мають такої можливості відокремлення бойової частини.

Саме цим іранські ракети відрізняються і тому є небезпечнішими за "Іскандери",

– пояснив Коваленко.

Він пояснив, що бойова частина, яка відокремлюється від розгінного блоку, може вводити в оману системи протиповітряної оборони. Так, вона взагалі має складну траєкторію польоту, а коли на фіксації радіолокаційних станцій з'являються різні об'єкти, то ускладнюється запуск протиракети.

"Це значно складніше, аніж якби це все було моноблоком – в одному корпусі", – підкреслив військово-політичний оглядач.

Коваленко пояснив, чому іранські ракети є небезпечнішими за російські: дивіться відео

Україна може отримати ЗРК для захисту від іранських ракет

Україна може отримати батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Фактично ця система протиповітряної оборони проєктувалася для протидії балістичним ракетам.

Їх саме так проєктували, це закладено в їхню базу. Єдиний мінус, який сьогодні є у SAMP/T – це те, що вони не використовувалися в реальний бойових діях,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Отже, зенітно-ракетні комплекси не мають алгоритмів, які прописані для повноцінних бойових умов. Натомість SAMP/T мають алгоритми, прописані для умов, які наближені до бойових, тобто фактично навчання.

Так, Україна може першою використати ці системи ППО проти балістичних ракет та перевірити їхню ефективність. Що ж стосується випробовувань, то SAMP/T демонстрували дуже високі характеристики. Іноді навіть кращі за Patriot.

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