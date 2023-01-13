Утім, це зовсім не означає, що російські окупанти повністю відмовляться від масованих обстрілів ракетами території України. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Чи зміниться тактика окупантів щодо масованих ракетних атак

Так, логіка російських загарбників доволі проста. Вони вважають, якщо можуть завдавати шкоди нашій державі, то треба продовжувати це робити.

Можливо інтенсивність завдання таких ударів знизиться, у зв'язку з тим, що Суровікін відстріляв доволі велику кількість ракет за три місяці перебування на цій посаді,

– припустив Жданов.

Окрім того, в Росії може відбутися зміна пріоритетів. Так, російські окупанти можуть повернутися до обстрілів не енергетичної системи, а інфраструктури. Як було весною – літом минулого року.

"Я не думаю, що Росія відмовиться від самого поняття масованих ракетних ударів. Росіяни продовжуватимуть їх до останньої можливості", – сказав військовий експерт.

Жданов припустив, чи зміниться тактика Росії щодо ракетних обстрілів: дивіться відео

Росія може готувати нову масовану атаку