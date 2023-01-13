Утім, це зовсім не означає, що російські окупанти повністю відмовляться від масованих обстрілів ракетами території України. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.
Не пропустіть Що не так з твердженням "ракет лишилося на 2 – 3 масовані атаки"
Чи зміниться тактика окупантів щодо масованих ракетних атак
Так, логіка російських загарбників доволі проста. Вони вважають, якщо можуть завдавати шкоди нашій державі, то треба продовжувати це робити.
Можливо інтенсивність завдання таких ударів знизиться, у зв'язку з тим, що Суровікін відстріляв доволі велику кількість ракет за три місяці перебування на цій посаді,
– припустив Жданов.
Окрім того, в Росії може відбутися зміна пріоритетів. Так, російські окупанти можуть повернутися до обстрілів не енергетичної системи, а інфраструктури. Як було весною – літом минулого року.
"Я не думаю, що Росія відмовиться від самого поняття масованих ракетних ударів. Росіяни продовжуватимуть їх до останньої можливості", – сказав військовий експерт.
Жданов припустив, чи зміниться тактика Росії щодо ракетних обстрілів: дивіться відео
Росія може готувати нову масовану атаку
- Попри усі санкції, міжнародну ізоляцію та визнання низкою країн спонсоркою тероризму, Росія не планує зупиняти свій терор. Так, військові України фіксують підготовку Росії до нового масованого ракетного обстрілу.
- Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти можуть атакувати українські міста уже найближчим часом. Про підготовку до нового масованого ракетного обстрілу свідчить активність ворожих безпілотних розвідників. Ймовірно, ворог збирає інформацію про цілі.
- Що ж стосується небезпеки з моря, то в ОК "Південь" фіксують лише один корабель з усього корабельного угрупування Росії. Водночас ворожі ракетоносії перебувають у пунктах базування на переспорядженні.
- Крім того, Росія та Білорусь планують провести спільні авіаційні навчання з 16 січня по 1 лютого 2023 року. Протягом цього періоду існує загроза нових масованих ракетних атак по Україні. Однак військовий експерт Петро Черник вважає, що у ворога з ракетами не все так добре, як він показує.