Втім, у Росії з ракетами не все так добре, як би того хотів показати ворог. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

Читайте також Можуть цим скористатися: у ГУР попередили, що Росія готує нову атаку

За даними аналітиків Defense Express, під час останньої ракетної атаки по Україні 31 грудня росіяни використовували ракети, які виготовили зовсім недавно.

За словами Черника, запаси ракет у Росії поступово вичерпуються. А виготовляти нові окупантам дуже складно через санкції.

"Загалом до 40% всього сучасного російського ВПК комплектувалося за рахунок імпортних деталей. Зокрема, їхня найпотужніша та найнебезпечніша ракета Х-47М2 "Кинджал" має у себе на борту 130 таких приладів. Це неймовірно багато", – сказав Черник.

Чи західні санкції завадять виробництву ракету

За його словами, Росія вже відчула на собі наслідки санкцій. Однак Москві вдається вигадувати схеми, аби обхідними шляхами роздобути потрібні компоненти для виробництва ракетної зброї.

"Вся планета Земля – це величезний ринок. Можна дістати напівпровідники чи мікроелектроніку через 2 – 3 проміжні ланцюжки. Наприклад, замовити потрібні деталі десь на островах Науру, потім переукласти договори через Болівію чи Перу і навіть далі закупити щось у США", – зазначив військовий експерт.

Черник зауважив, що все це – це така вже й складна процедура. Гарна новина для України полягає у тому, що зараз США працюють над тим, аби прикрити ці обхідні шляхи для Росії.

"Однак Росія все одно закриває до 15 – 20% своїх потреб. На превеликий жаль, росіяни й далі можуть будувати найсучасніші комплекси Х-101 і 3М14 "Калібр", – сказав Черник.

Петро Черник розповів про стан ракетного потенціалу Росії: дивіться відео

Росіяни вже не зможуть виготовляти деякі види ракет

Втім, країна-агресорка не може поповнити свої ракетні запаси настільки, наскільки їй потрібно.

Петро Черник Військовий експерт Головний неядерний стратегічний ракетний потенціал Росії однозначно підірваний. А найважчі та найдошкульніші ракети Х-22 з бойовою частиною 960 кілограмів Росія вже взагалі будувати не зможе. Росіяни достріляють ті рештки, які ще мають – і крапка.

Водночас, за словами військового експерта, росіяни в середньому здатні виготовляти близько 40 ракет на місяць. Навіть це – доволі багато, тож розслабляти не варто.

"Однак це однозначно не переламає хід війни. Якщо 5,5 тисяч пусків ракет з початку повномасштабної війни цього не зробили, то ще кілька залпів точно нічого не змінять", – сказав Черник.

Кримінальна психологія росіян

Під час ракетних атак по Україні Росія використовує свої ресурси зовсім нелогічно. Наприклад, росіяни запускають ракети Х-101, вартість кожної з яких може сягати 13 мільйонів доларів. За словами військового експерта, окупантів це не хвилює.

Петро Черник Військовий експерт Для росіян головна мета у цій війні – завдати якомога більшої шкоди українцям. Вони діють за класикою кримінальної психології. Якщо умовно бандити не можуть відібрати крамницю в успішного бізнесмена, то вони спалять цю крамницю. Саме так мислять росіяни.

Черник додав, що так було завжди. За його словами, в історії Росії немає жодного прикладу правильного підходу до бойових дій як стосовно власного народу, так і тих, кого вони прагнуть поневолити.

"Американський генерал Джордж Паттон, який керував Третьою армією США під час Другої світової війни, писав у своєму листі до дружини: "Росіяни – це варвари, котрі не шанують людське життя і хронічно хворі на алкоголізм". З того часу нічого не змінилося", – наголосив військовий експерт.

Скільки ракет залишилося у Росії: коротко