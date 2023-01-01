Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, російські окупанти використовують ракетні удари, аби посіяти страх, паніку та внутрішню нестабільність в Україні.

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Чому росіяни обстрілюють житлові райони України

Ба більше, Росія цього навіть не приховує. На додачу ворог почав запускати ракети не лише по об'єктах критичної інфраструктури. Напередодні Нового року росіяни навмисне атакували житлові райони України.

Від безсилля і неспроможності точково вражати інфраструктурні об'єкти росіяни завдають ударів по житлових будинках. Раніше це відбувалося переважно у прифронтових містах, де ворог завдавав ударів з реактивної або ствольної артилерії,

– зазначив Мусієнко.

Зараз же таку тактику росіяни застосовують і у містах, які умовно розташовані в тилу. Військовий оглядач додав, що такі дії Росії не мають викликати здивування. Адже головна мета Кремля – геноцид та знищення українського народу, позбавлення державності та свободи.

"Росіяни готові робити будь-що, аби тільки боротися з українським народом, знищити якомога більше людей та спричинити більше руйнувань. Вони вважають, що таким чином зможуть зламати дух і опір народу України", – сказав Мусієнко.

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Чи призупинить Росія атаки через нестачу ракет

За даними української розвідки, запаси ракет у росіян поступово вичерпуються. До того ж країна-агресорка неспроможна повною мірою відновлювати ракетний ресурс. Мусієнко вважає, що це не змусить Росію припинити обстріли України.

На жаль, на сьогодні не видно ознак того, що ракетні атаки припиняться. Ба більше, тенденція останнього тижня може продовжуватися у майбутньому,

– сказав військовий оглядач.

Він припустив, що Росія може застосовувати різні тактики ракетних атак.

Ворог може накопичувати близько 100 – 120 ракет і завдавати ударів у дві фази протягом одного тижня – у різні дні з кількаденними перервами.

Або ж росіяни можуть зберегти попередню тактику і обстрілювати Україну раз на 1 – 2 тижні.

Обстріли триватимуть до останньої ракети

За словами Мусієнка, не варто тішити себе ілюзіями, що Росія припинить обстріли. Військовий оглядач зауважив, що для ворога не існує такого поняття, як "недоторканний запас".

"Росіяни будуть використовувати все, що у них є. А якщо у них закінчаться ракети, то будуть кидати каміння, бумеранги, палиці. Кидатимуть все, що завгодно, аби тільки воно в нас летіло і завдавало руйнувань", – сказав військовий оглядач.

Мусієнко зауважив, що коли йдеться про розрахунки ракетних запасів Росії, то ми чуємо в абсолютних цифрах лише про кількість С-300. Про решту ракет говорять у відсотках.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Якщо у Росії залишилося 20% ракет Х-555, ці 20% можуть становити 500 від тих, які у них були. Тобто навіть якщо 10% вони ще можуть випустити, вони їх випустять. Судячи з того курсу, який взяла Росія, вони будуть продовжувати атаки до останньої ракети.

Переговори з Китаєм та Іраном

Військовий оглядач додав, що у плані виробництва ракетної зброї країна-терористка зараз працює на межі. Росіяни здатні виготовляти, зокрема, близько 40 ракет типу Х-101 на місяць.

"Тому Кремль намагається домовитися з Китаєм та Іраном, аби Росії передали хоч якісь технології, щоб можна було наростити виробництво", – сказав Мусієнко.

Обстріли України: коротко