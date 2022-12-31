Про це для 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, росіяни розуміють, що їм не вдається залякати українців.
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"Завдання було абсолютно не воєнного плану. Ключовим отримувачем цього сигналу не був пересічний українець. Це вже не обстріл, щоб нас залякати. Росіяни розуміють, що це не вдається, а лише посилює рівень люті в Україні", – сказав політолог.
Демонструє силу
За словами Саакяна, росіянам не вдається переломити хід війни обстрілами, оскільки ракет недостатньо й вони не можуть знищити всіх. Крім цього, не впливають навіть психологічно.
Ціль обстрілу – для внутрішнього російського споживача. Саме через це обстріли завжди супроводжуються пропагандистським висвітленням, одразу публікують відео пусків ракет. Заявляють, що в Україні всі без електрики, у всіх паніка, – розповів Саакян.
Експерт зазначив, що Владімір Путін таким чином хоче продемонструвати свою велич. Диктатор виправдовується перед російським суспільством.
"Цей обстріл розпочався, коли в соцмережах поширили привітання Путіна. Росіяни поширювали його й інформацію про пуски ракет", – додав Саакян.
Масована ракетна атака 31 грудня: що відомо
- Росіяни обстріляли Солом'янський, Печерський, та Голосіївський райони Києва. Зокрема, вони поцілили у готель. Наразі відомо про одну людину, яка загинула та 22 поранених.
- У Хмельницькому окупанти поцілили в АЗС та військовий об'єкт. До лікарні госпіталізували 8 людей.
- Кілька влучань ракет було й у Миколаєві. Ворог вщент зруйнував 2 житлові будинки та поранив 6 людей.
- У Запоріжжі росіяни також обстріляли житлові будинки. Вони поранили чоловіка та двох жінок, одна з яких вагітна.
- Також приліт ракети був у Краматорську. Наразі немає інформації про постраждалих.