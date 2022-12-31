Про це для 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, росіяни розуміють, що їм не вдається залякати українців.

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"Завдання було абсолютно не воєнного плану. Ключовим отримувачем цього сигналу не був пересічний українець. Це вже не обстріл, щоб нас залякати. Росіяни розуміють, що це не вдається, а лише посилює рівень люті в Україні", – сказав політолог.

Демонструє силу

За словами Саакяна, росіянам не вдається переломити хід війни обстрілами, оскільки ракет недостатньо й вони не можуть знищити всіх. Крім цього, не впливають навіть психологічно.

Ціль обстрілу – для внутрішнього російського споживача. Саме через це обстріли завжди супроводжуються пропагандистським висвітленням, одразу публікують відео пусків ракет. Заявляють, що в Україні всі без електрики, у всіх паніка, – розповів Саакян.

Експерт зазначив, що Владімір Путін таким чином хоче продемонструвати свою велич. Диктатор виправдовується перед російським суспільством.

"Цей обстріл розпочався, коли в соцмережах поширили привітання Путіна. Росіяни поширювали його й інформацію про пуски ракет", – додав Саакян.

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