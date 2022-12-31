Через нещадні обстріли столиці постраждали місцеві мешканці, відомо про одного загиблого. 24 канал зібрав усе про ракетну атаку Києва, детальніше – читайте далі.

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Які райони столиці постраждали

Близько 14:00 на Київщині почули вибухи. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО. Також очільник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео з місць подій.

Наслідки російських обстрілів: дивіться відео

Згодом міський голова Києва згодом підтвердив вибухи у місті. Як відомо, Росія випустила на територію України 20 крилатих ракет, 7 з яких збили над столицею.

У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. На щастя, постраждалих немає.

пошкоджено господарську споруду та автомобіль. На щастя, постраждалих немає. У Солом'янському районі міста уламки ракети влучили у приватний будинок. Також пошкодили готель.

міста уламки ракети влучили у приватний будинок. Також пошкодили готель. Є руйнування у Дніпровському районі Києва.

Києва. У Печерському районі також зруйнували готель. Крім того, є незначні пошкодження сусідніх будівель.

Різних ступенів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом'янському районі столиці, одна – в Печерському. Та один дитсадок в Солом'янському районі.

Внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено палац "Україна" у центрі Києва. Також був приліт у готель поруч.

У Росії ж намагаються себе виправдати. Їхні цинічні заяви не перестають дивувати. Зокрема, вони стверджують, що у пошкодженому готелі були іноземні радники НАТО.

Які наслідки ворожих обстрілів

Загалом у Києві пролунало понад десяток вибухів. О 15 годині надійшла інформація, що внаслідок ракетної атаки поранено журналіста з Японії, його забрали в лікарню.

Постраждалим виявився Ватару Секіта, який працює в одній з найбільших газет Японії "Асахи Сімбун". Під час масованого удару він перебував у готелі, у який влучила ракета.

За інформацією КМВА, у Києві внаслідок російських ударів 21 людина отримала поранення, одна особа – загинула.

Руйнування в столиці після обстрілу / Фото Віталій Юрасов та місцеві телеграм-канали

Варто додати, що, окрім Києва, вибухи пролунали на Хмельниччині, Миколаївщині, Житомирщині, Харківщині, Тернопільщині та Херсонщині. Повідомляли про роботу ППО.

Наразі відомо, про значні руйнування в Миколаївській області, та 7 постраждалих внаслідок прильоту в Хмельницькій області.