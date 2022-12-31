Об этом для 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, россияне понимают, что им не удается запугать украинцев.
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"Задача была абсолютно не военного плана. Ключевым получателем этого сигнала не был рядовой украинец. Это уже не обстрел, чтобы нас запугать. Россияне понимают, что это не удается, а лишь усиливает уровень ярости в Украине", – сказал политолог.
Демонстрирует силу
По словам Саакяна, россиянам не удается переломить ход войны обстрелами, поскольку ракет недостаточно, и они не могут уничтожить всех. Кроме этого, не влияют даже психологически.
Цель обстрела – для внутреннего потребителя. Именно поэтому обстрелы всегда сопровождаются пропагандистским освещением, сразу публикуют видео пусков ракет. Заявляют, что в Украине все без электричества, у всех паника, – рассказал Саакян.
Эксперт отметил, что Владимир Путин таким образом хочет продемонстрировать свое величие. Диктатор оправдывается российским обществом.
"Этот обстрел начался, когда в соцсетях распространили приветствие Путина. Россияне распространяли его и информацию о пусках ракет", – добавил Саакян.
Массированная ракетная атака 31 декабря: что известно
- Россияне обстреляли Соломенский, Печерский и Голосеевский районы Киева. В частности, они попали в гостиницу. Сейчас известно об одном человеке, который погиб и 22 ранены.
- В Хмельницком оккупанты попали в АЗС и военный объект. В больницу госпитализировали 8 человек.
- Несколько попаданий ракет было и в Николаеве. Враг полностью разрушил 2 жилых дома и ранил 6 человек.
- В Запорожье россияне также обстреляли жилые дома. Они ранили мужчину и двух женщин, одна из которых беременна.
- Также прилет ракеты был в Краматорске. Пока нет информации о пострадавших.