Об этом для 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, россияне понимают, что им не удается запугать украинцев.

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"Задача была абсолютно не военного плана. Ключевым получателем этого сигнала не был рядовой украинец. Это уже не обстрел, чтобы нас запугать. Россияне понимают, что это не удается, а лишь усиливает уровень ярости в Украине", – сказал политолог.

Демонстрирует силу

По словам Саакяна, россиянам не удается переломить ход войны обстрелами, поскольку ракет недостаточно, и они не могут уничтожить всех. Кроме этого, не влияют даже психологически.

Цель обстрела – для внутреннего потребителя. Именно поэтому обстрелы всегда сопровождаются пропагандистским освещением, сразу публикуют видео пусков ракет. Заявляют, что в Украине все без электричества, у всех паника, – рассказал Саакян.

Эксперт отметил, что Владимир Путин таким образом хочет продемонстрировать свое величие. Диктатор оправдывается российским обществом.

"Этот обстрел начался, когда в соцсетях распространили приветствие Путина. Россияне распространяли его и информацию о пусках ракет", – добавил Саакян.

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