Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, российские оккупанты используют ракетные удары, чтобы посеять страх, панику и внутреннюю нестабильность в Украине.

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Почему россияне обстреливают жилые районы Украины

Более того, Россия этого даже не скрывает. Вдобавок враг начал запускать ракеты не только по объектам критической инфраструктуры. В канун Нового года россияне умышленно атаковали жилые районы Украины.

От бессилия и неспособности точечно поражать инфраструктурные объекты россияне наносят удары по жилым домам. Ранее это происходило преимущественно в прифронтовых городах, где враг наносил удары с реактивной или ствольной артиллерии,

– отметил Мусиенко.

Сейчас такую тактику россияне применяют и в городах, которые условно расположены в тылу. Военный обозреватель добавил, что такие действия России не должны вызывать удивления. Ведь главная цель Кремля – геноцид и уничтожение украинского народа, лишение государственности и свободы.

"Россияне готовы делать что угодно, лишь бы бороться с украинским народом, уничтожить как можно больше людей и повлечь больше разрушений. Они считают, что таким образом смогут сломать дух и сопротивление народа Украины", – сказал Мусиенко.

Александр Мусиенко оценил тактику ракетных атак по Украине: смотрите видео

Приостановит ли Россия атаки из-за нехватки ракет

По данным украинской разведки, запасы ракет у россиян постепенно иссякают. К тому же страна-агрессор не может в полной мере восстанавливать ракетный ресурс. Мусиенко считает, что это не заставит Россию прекратить обстрелы Украины.

К сожалению, на сегодняшний день не видно признаков того, что ракетные атаки прекратятся. Более того, тенденция последней недели может продолжаться в будущем,

– сказал военный обозреватель.

Он предположил, что Россия может применять разные тактики ракетных атак.

Враг может накапливать около 100 – 120 ракет и наносить удары в две фазы в течение одной недели – в разные дни с несколькодневными перерывами.

Или россияне могут сохранить предыдущую тактику и обстреливать Украину раз в 1 – 2 недели.

Обстрелы будут продолжаться до последней ракеты

По словам Мусиенко, не стоит тешить себя иллюзиями, что Россия прекратит обстрелы. Военный обозреватель заметил, что для врага не существует такого понятия, как "неприкасаемый запас".

"Россияне будут использовать все, что у них есть. А если у них закончатся ракеты, то будут бросать камни, бумеранги, палки. Будут бросать все, что угодно, лишь бы оно у нас летело и наносило разрушения", – сказал военный обозреватель.

Мусиенко отметил, что когда речь идет о расчетах ракетных запасов России, то мы слышим в абсолютных цифрах только количество С-300. Об остальных ракетах говорят в процентах.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Если в России осталось 20% ракет Х-555, то эти 20% могут составлять 500 от тех, которые у них были. То есть, даже если 10% они еще могут выпустить, они их выпустят. Судя по тому курсу, который взяла Россия, они будут продолжать атаки до последней ракеты.

Переговоры с Китаем и Ираном

Военный обозреватель добавил, что в плане производства ракетного оружия страна-террорист сейчас работает на грани. Россияне способны производить, в частности, около 40 ракет типа Х-101 в месяц.

"Поэтому Кремль пытается договориться с Китаем и Ираном, чтобы России передали хоть какие-то технологии, чтобы можно было нарастить производство", – сказал Мусиенко.

Обстрелы Украины: коротко