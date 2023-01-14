Моніторингова група повідомила, що над Миколаївської областю помітили ворожі ракети. Сили ППО одразу розпочали свою роботу.
На Півдні спрацювала ППО
Віталій Кім повідомив, що у південній частині України вже почала працювати ППО. Зокрема вже є перші збиття. Очільник Миколаївської ОВА закликав нічого не публікувати. Зберігаємо інформаційну тишу та слідкуємо за повідомленнями офіційних відомств та представників місцевих ОВА.
Нічого не публікуємо – не будемо радувати хворі розуми сусідів,
– написав Кім.
Також відомо, що ракети помітили у небі над Одеською областю – там почули звуки. Наразі інформації немає, також може працювати ППО.
Натомість очільник Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук повідомив, що станом на 15:00 небо над Дніпропетровською областю чисте.