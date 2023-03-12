Партизаны отчитались о проведенной разведке. Там отметили, что агенты регулярно проводят подобные мероприятия на военных объектах, которые используют россияне.

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Результаты разведки в районе аэродрома

Партизаны отмечают, что на фоне происходящих в будущем событий важно знать все об аэродроме, который используют россияне. Около аэродрома расположены 4 высотки, 1 из которых – военное общежитие. Вахтеров в нем нет, но все жители знают друг друга.

На аэродром имеется 2 входа. Один из них на несколько десятков метров от общежития. Однако ни одно окно из многоэтажек рядом не выходит на аэродром.

Как доложил агент: "Охрана столь важного объекта на очень низком уровне", неудивительно, что у них постоянно случаются "несчастные случаи". Как знать, не станут ли Саки следующей целью хороших людей?

– отметили партизаны "Атеш".

Деоккупация Крыма: как операцию по освобождению полуострова видит генерал Ходжес

Украина неоднократно заявляла, что целью войны со стороны нашего государства является выход на международно признанные границы, которые Россия нарушила еще в 2014 году, аннексировав Крым и начав войну на Донбассе.

Американский генерал и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес неоднократно заявлял, что уже к осени 2023 года Украина может вернуть Крым. Однако для этого нужно, чтобы партнеры предоставили нам необходимое дальнобойное оружие.

Ходжес объяснил, что для освобождения Крыма нужно заблокировать полуостров и превратить его в ловушку для россиян. Этого можно добиться посредством уничтожения крымского моста и деоккупации частей Запорожской и Херсонской областей, чтобы перерезать врагу сухопутный коридор в Крым.

Кроме того, еще одним значимым элементом деоккупации является нанесение ударов по военным объектам на территории временно оккупированного полуострова. Поскольку Крым до 2014 года был под контролем Украины, нашему государству хорошо известно расположение таких целей.

Так можно практически заблокировать полуостров, что может вынудить россиян покинуть его. Именно поэтому Ходжес считает Крым ключом к победе, поскольку утрата полуострова вызовет волну возмущения у россиян и утрату интереса к Донбассу.