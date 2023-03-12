Партизани відвітували про проведену розвідку. Там відзначили, що агенти регулярно проводять подібні заходи на військових об'єктах, які використовують росіяни.

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Результати розвідки в районі аеродрому

Партизани відзначають, що на тлі тих подій, які відбуватимуться в майбутньому, важливо знати все про аеродром, який використовують росіяни. Біля аеродрому розташовані 4 висотки, 1 з яких – військовий гуртожиток. Вахтерів у ньому немає, але всі мешканці знають одне одного.

На аеродром є 2 входи. Один із них на кілька десятків метрів від гуртожитка. Однак жодне вікно з багатоповерхівок поруч не виходить на аеродром.

Як доповів агент: "Охорона такого важливого об'єкта на дуже низькому рівні", не дивно, що у них постійно трапляються "нещасні випадки". Як знати, чи не стануть Саки наступною метою для хороших людей?

– відзначили партизани "Атеш".

Деокупація Криму: як операцію зі звільнення півострова бачить генерал Годжес

Україна неодноразово заявляла, що ціллю війни з боку нашої держави є вихід на міжнародно визнані кордони, які Росія порушила ще в 2014 році, анексувавши Крим та почавши війну на Донбасі.

Американський генерал та колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес неодноразово заявляв, що вже до осені 2023 року Україна може повернути Крим. Однак для цього потрібно, аби партнери надали нам необхідну далекобійну зброю.

Годжес пояснив, що для звільнення Криму потрібно заблокувати півострів та перетворити його на пастку для росіян. Цього можна досягти за допомогою знищення кримського мосту та деокупації частин Запорізької й Херсонської областей, аби перерізати ворогу сухопутний коридор до Криму.

Крім того, ще одним вагомим елементом деокупації є завдання ударів по військових об'єктах на території тимчасово окупованого півострова. Позаяк Крим до 2014 року був під контролем України, нашій державі добре відомі розташування таких цілей.

Так можна фактично заблокувати півострів, що може змусити росіян покинути його. Саме тому Годжес вважає Крим ключем до перемоги, оскільки втрата півострова викличе хвилю обурення у росіян і втрату інтересу до Донбасу.