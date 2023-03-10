В одному зі свої інтерв'ю радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним. Зауважимо, що відповідне відео з його заявою було оприлюднено 10 березня 2023 року.
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Має бути повага до України
Зі слів Подоляка зрозуміло, що уже в недалекому майбутньому наша держава змусить агресора ставитись з повагою до територіальної цілісності інших країн.
(Сезон в Криму цього року буде – 24 Канал) гарячим і дуже спекотним. Україна пояснить, що до неї треба ставитися не тільки з повагою, а з великим страхом. Коли ти приходиш у наш дім, ти втричі більше заплатиш у фіналі
– сказав він.
Інтерв'ю Подоляка, у якому він згадує, зокрема, про Крим: дивіться відео з каналу "ГОЛОВАНОВ"
Разом з тим радник очільника Офісу Президента констатував, що "це буде виглядати дуже ефектно", адже увага країн з нестабільними політичними режимами буде прикута до Кримського півострова.
Вони побачать головне – справедливість завжди виглядає набагато ефектніше, ніж зло, навіть якщо це зло має триколор на лобі,
– заакцентував представник ОП.
Крим готується стати українським: останні новини
- Не так давно політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповідав про те, що росіяни активно будують лінію оборони на випадок бойових дій на півострові. Очевидно, Росія боїться втратити цю територію, адже це вкотре засвідчить її слабкість.
- Водночас представник окупаційної влади Сєргєй Аксьонов говорив, що оборонну лінію зводять "за планом", начебто паніки немає та загалом – "все добре".
- Власне, слід згадати, що днями на території півострова прогриміли вибухи завдяки "бавовнятку". Сталося це в районі аеродрому "Бельбек", що на Півдні Криму. Ймовірно, це ще один доказ для Путіна й загарбників того, що насправді "все під контролем".