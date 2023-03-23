Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що це досить непроста робота. Зокрема, й тому, що росіяни ховаються між місцевими мешканцями, пише 24 Канал.
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Що роблять ЗСУ на Півдні України
Зокрема, в рамках контрбатарейного протистояння ми намагаємося вичищати смугу у 20 – 30 кілометрів на Лівому березі. Це досить непроста робота та ускладнюється вона тим, що ворог стало ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи та своє базування техніки у дворах місцевих мешканців, за житловими будинками,
– розповіла Наталія Гуменюк.
За її словами, робота ЗСУ досить результативна. Речниця, як приклад, повідомила, що обстріли з боку Кінбурнської коси суттєво поменшали, оскільки українські військові уразили пункт постачання і складування боєприпасів.
"Зараз вони (росіяни – 24 Канал) не мають потужної підтримки, і навіть пересування суходолом для них ускладнено, оскільки ми намагаємося тримати під вогневим контролем саме той перешийок, який пов'язує материкову частину Лівобережжя з півостровом Кінбурнська коса", – розповіла Наталія Гуменюк.
Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" пояснила, що такими діями Збройні Сили України намагаються зменшити натиск ворожого вогню по:
- Дніпробузькому лиману;
- протилежним громадам: Очаківській і Куцурубській Миколаївської області.
Щодо Херсонської області, то Наталія Гуменюк констатувала, що, на жаль, ворог продовжує вишукувати позиції та точки, ховаючись знову ж таки за мирним населенням Лівобережжя, і обстрілює Херсон та передмістя.
Окупанти обстрілюють Херсонщину
- Росія з Лівобережжя Дніпра обстрілює Правий берег, який Збройні Сили України звільнили від окупантів.
- Так, в ніч проти 23 березня Росія знову атакувала Корабельний район міста. На жаль, ворог уламками боєприпасів пошкодив стіну між 3 і 4 поверхами будівлі медзакладу. Житлові квартали міста ворог тільки 22 березня атакував 5 разів.
- Кремль протягом 22 березня 54 рази обстріляв Херсонську область, випустивши 319 снарядів з мінометів, реактивної системи залпового вогню, артилерії, танків та безпілотників.
- На жаль, внаслідок атаки росіян 22 березня 1 людина загинула, ще 2 жителі Херсонщини поранені.