Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що це досить непроста робота. Зокрема, й тому, що росіяни ховаються між місцевими мешканцями, пише 24 Канал.

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Зокрема, в рамках контрбатарейного протистояння ми намагаємося вичищати смугу у 20 – 30 кілометрів на Лівому березі. Це досить непроста робота та ускладнюється вона тим, що ворог стало ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи та своє базування техніки у дворах місцевих мешканців, за житловими будинками,

– розповіла Наталія Гуменюк.

За її словами, робота ЗСУ досить результативна. Речниця, як приклад, повідомила, що обстріли з боку Кінбурнської коси суттєво поменшали, оскільки українські військові уразили пункт постачання і складування боєприпасів.

"Зараз вони (росіяни – 24 Канал) не мають потужної підтримки, і навіть пересування суходолом для них ускладнено, оскільки ми намагаємося тримати під вогневим контролем саме той перешийок, який пов'язує материкову частину Лівобережжя з півостровом Кінбурнська коса", – розповіла Наталія Гуменюк.

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" пояснила, що такими діями Збройні Сили України намагаються зменшити натиск ворожого вогню по:

Дніпробузькому лиману;

протилежним громадам: Очаківській і Куцурубській Миколаївської області.

Щодо Херсонської області, то Наталія Гуменюк констатувала, що, на жаль, ворог продовжує вишукувати позиції та точки, ховаючись знову ж таки за мирним населенням Лівобережжя, і обстрілює Херсон та передмістя.

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