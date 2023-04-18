Під час робочої поїздки в Донецьку область Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці. Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності.

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Зеленський нагородив захисників України

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів

Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім'ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров'я всім вам і вашим сім'ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно,

– сказав президент.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

Зеленський відвідав Донеччину / Фото Офісу Президента

Військові подарували главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Зеленський відвідав Донеччину: відео

Зеленський поїхав на передову, коли Путін "мандрує" окупованими територіями

Кремлівські пропагандисти 18 квітня повідомили, що Владімір Путін нібито здійснив візит на окуповані території Херсонської та Луганської областей України.

Справжніх доказів того, що диктатор був в Україні, пропагандисти не показують. Зокрема, на відео, як оприлюднили в Кремлі, не зрозуміло, де саме перебуває Путін.

Крім того, маршрут поїздки кремлівського диктатора вкрай дивний, як і його заяви. Усе свідчить про те, що в Росії інсценували поїздку диктатора.

Також слід зазначити, що на місці не сидиться і ставленику Кремля в окупованому Донецьку Денису Пушиліну. Ватажок проросійських бойовиків у Донецьку вирішив поїхати в Білорусь, де зустрівся з місцевим диктатором Олександром Лукашенком.

Зі свого боку Лукашенко заявив, що хоче "з перших вуст почути ситуацію" на окупованій території Донецької області, а також нібито допомогти регіону. Це перша зустріч Лукашенка й Пушиліна, хоча білоруський диктатор не визнавав анексовані українські території частиною Росії.