В ходе рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности.
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Зеленский наградил защитников Украины
Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений
Есть честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно,
– сказал президент.
Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.
Зеленский посетил Донетчину / Фото Офиса Президента
Военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.
Зеленский посетил Донецкую область: видео
Зеленский поехал на передовую, когда Путин "путешествует" по оккупированным территориям
Кремлевские пропагандисты 18 апреля сообщили, что Владимир Путин якобы совершил визит на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины.
Настоящие доказательства того, что диктатор был в Украине, пропагандисты не показывают. В частности, на видео, как обнародовали в Кремле, непонятно, где находится Путин.
Кроме того, маршрут поездки кремлевского диктатора крайне удивителен, как и его заявления. Все говорит о том, что в России инсценировали поездку диктатора.
Также следует отметить, что на месте не сидится и ставленнику Кремля в оккупированном Донецке Денису Пушилину. Главарь пророссийских боевиков в Донецке решил поехать в Беларусь, где встретился с местным диктатором Александром Лукашенко.
Со своей стороны Лукашенко заявил, что хочет "из первых уст услышать ситуацию" на оккупированной территории Донецкой области, а также якобы помочь региону. Это первая встреча Лукашенко и Пушилина, хотя белорусский диктатор не признавал аннексированные украинские территории частью России.