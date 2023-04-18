На опубликованном пропагандистами видео диктатор вышел в поле из вертолета, поздоровался со своими оккупантами и произнес речь за столом в темном помещении.

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Что известно о "визите Путина" на оккупированные территории

По легенде российских пропагандистов, диктатор якобы посетил штабы окупантов в Луганской и Херсонской областях. Сообщается, что в штабе "Днепр" он якобы слушал доклады своих военных о ситуации в Херсонском и Запорожском направлениях.

Интересно, что Путин (если это действительно он) не показывается на фоне зданий с надписями или местных памятников, зато нам показывают кадры с вертолета, летящего над украинским морем. На фоне словно намеренно слышен фирменный кашель диктатора.

В поездку диктатора не поверили даже россияне

В том, что Путин посетил Херсонскую и Луганскую области, даже россияне сомневаются. Они спрашивают, вдруг не в Кремле ли размещен штаб, где диктатор произносил речь и требуют больше фото и видеодоказательств.

Жители страны-агрессора обратили внимание на то, что Путин боится приехать в Белгород, поэтому вряд ли бы решился приехать в регион, где продолжаются боевые действия. Также им удивительно, что в Москве он проводит встречи за длинными столами и ни с кем не здоровается за руку, а тут вдруг такая социализация.

В путешествие "бункерного" не верят даже россияне:

Заметим, что накануне Соловьев заявил, что якобы посетил Бахмут. Он записал курьезное видео из какой-то жестянки, где театрально произнес странное обращение к ВСУ.