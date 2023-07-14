Эрдоган подчеркнул, что это соглашение позволит доставлять зерно из украинских портов в другие страны по Черному морю. Продление этого соглашения, вероятно, наступит с 17 июля 2023 года.

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"Зерновое соглашение" будет продолжаться и дальше

Эрдоган подчеркнул, что он и Владимир Путин придерживается одного мнения о продлении "зернового соглашения" между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН. Он также заверил, что это зерновое соглашение может быть продлено после окончательного срока его действия.

Путин согласился на продление Черноморского "зернового соглашения",

– сказал Эрдоган.